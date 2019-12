NERVIOS. Con canillera andan varios diputados del Congreso Nacional por la decisión del gobierno de Honduras y la OEA de iniciar conversaciones para la segunda etapa de la Maccih en el país. Los rumores que se andan es que les darán más poderes para desenmascarar a los corruptos. Mmm



POLVO. El incremento al salario mínimo ya comenzó a levantar polvo entre los empresarios, que consideran que la mayoría de empresas no tienen capacidad para pagarlo y si lo hacen tienen que rodar cabezas y ponerle doble chamba al trabajador. Bárbaros...



GIRAS. Los seguidores de MOH y que son parte del movimiento Juntos Podemos andan en abierta campaña política, aprovechando las fiestas de Navidad y fin de año para ganar adeptos. Un día andan por aquí, otro se van para allá, en fin... Vale que falta un año para las elecciones...



CASTIGO. El MP parece que hoy sí le va a caer a ese montón de padres irresponsables que tienen a sus hijos hospitalizados por andar quemando pólvora a diestra y siniestra en la Navidad. Ojalá les pongan castigos ejemplares para que la historia no se repita el fin de año.



MEDIDA. Y hablando de todo un poco, con ese reglamento que obliga a los padres irresponsables a reconocer a sus hijos ya andan muchos preocupados porque la demanda de alimentos de oficio viene. Y será con carácter retroactivo. Vaya...



REGALOS. Como las elecciones no están cerca, para estas fiestas de Navidad a muy pocos políticos se les vio identificándose con regalos con los menos favorecidos. El único que dio la cara fue RIAL aunque MOH también ha andado en lo suyo...



ARREPENTIDO. Quien está arrepentido de haber traicionado a “Mel” Zelaya en las elecciones primarias de 2017 es Rasel Tomé. El hombre ya no quiere estar en la llanura y ahora regresa “como el hijo pródigo” a luchar por una diputación apoyando al oficialismo de Libre.



LISTA. Otra que está lista para lanzarse es la excandidata a designada Belinda de Martínez pero sujeta a que doña Xiomara no lo haga en enero. ¿Estará de rogada la ex “first lady” o será estrategia? Mmm...



MANDOS. Siguen los traspasos de mando en las Fuerzas Armadas, hoy asumen los nuevos mandos del Ejército y en la Naval, porque los que estaban allí, ahora son los meros meros de la Junta de Comandantes. Solo el de la Fuerza Aérea seguirá volando alto en el mismo puesto. Juee...



PRIVATIZAR. En las redes sociales anda una campaña que el precandidato del movimiento sin cabeza “Tito” Asfura, quiere privatizar el agua, la que por cierto se está acabando en la capital. Pero desde la comuna mandan a decir que no es cierto, más bien viene un nuevo embalse, pero a saber pa’ cuando…