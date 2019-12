NÁJERA. Quien anduvo enfiestado y bien “alegre” por las tierras de Colón fue el diputado Óscar Nájera, quien a pesar de los clavos que le han reventado en las tierras de Trump, le dijo a sus amigos cercanos “a mí me la pelan los gringos”, solo él sabe por qué lo dice...



MACCIH. Mañana comienzan los alegatos en la OEA para ver si le dan vuelta de hoja a la Maccih o dejan a la señora Calderón seguir sacándole los trapitos al sol a muchos que están temblando. Aunque algunos aseguran que Almagro y el Indómito ya tienen el arroz cocido.



DIPUTADOS. Aunque algunos están felices porque la Misión continúa, otros sienten pasos de animal grande. ¿Y ahora con qué triquiñuela van a salir los padres de la Patria? ¿Más evaluaciones? ¿Más informes?...



EN GUERRA. El nuevo mandamás de las “gloriosas” no ha podido disfrutar las primeras horas en el cargo porque lo han recibido con fuego cruzado al pasarle el “tamal” de las cárceles, donde se vive una guerra encarnizada que ya deja 38 muertos en apenas seis días. Pobre, pueblo, pobre...



FARSA. Y es que esas mentadas cárceles de máxima seguridad son una farsa, en las primeras requisas que han hecho los “motiados” encontraron pistolas, machetes, teléfonos satelitales y otras cosas. Parece que los custodios son ciegos y no pueden ver cómo introducen los artefactos, o pensándolo bien, será que estas cosas caen del cielo como mandó a decir aquel de Gobernación...



EQUIPOS. Ahora habrá que esperar los resultados de los tales dos “equipos especiales de investigación” que se conformaron y que van a tener que dar cuentas de qué fue lo que ocurrió en las dos masacres.



ABUELO. Quien está que no cabe de la felicidad es el Indómito, quien recientemente se estrenó como abuelo. El anuncio lo hizo él mismo al compartir en sus redes sociales varias fotografías con su nieta Violeta en brazos, una hermosa bebé de enormes ojos azules. JOH escribió: ‘La imagen lo dice todo... ¡Mi nieta Violeta me hace sentir el abuelo más feliz del mundo!’. El mensaje y las fotografías causaron furor en las redes sociales.



BODA. Y es que parece que el hombre de Palacio pasó una dulce Navidad, ya que antes le tocó entregar a su hija Ivonne, quien contrajo matrimonio en una íntima ceremonia en la Basílica Menor de Suyapa con el joven David Rivera Gaekel. A la boda asistió también la primera dama, Ana García y su madre doña Elvira.



CERO PÓLVORA. A pesar de las mil y una ordenanzas municipales que prohíben el uso y comercialización de la pólvora, la capital y otras ciudades del países retumbaron durante las celebraciones de Navidad. Y ahora ahí están las consecuencias: ocho quemados, entre ellos seis niños que perdieron varios dedos y uno de ellos hasta la mano. Lo que tienen que hacer es topar a los papás de estos cipotes por permitirles a sus hijos jugar con estos cohetes cada vez más potentes.