OCHO. Vienen –y nadie las detiene- nada menos que otras ocho extradiciones. Está perro el “Honduras canta” en la Gran Manzana. A ver a quiénes les juega el abono en Navidad y Año Nuevo. Y, el que no crea, que le pregunte a JP.



LISTA. Pero la bulla es que “me la pela” no viene en la lista a pesar de lo que dijo Pompeo. ON insiste en que el gordito del Departamento de Estado se fue de la “jeta” y que él no tiene vela en el entierro de Los Cachiros... Será.



TREGUA. El Cardenal le está pidiendo una tregua en Navidad a los matones. Que tan siquiera en esta temporada –época de amor, paz y solidaridad- dejen de matar. Tal vez se oye, padre...



PRIMATES. Otra vez los centros penales. Seguimos como primates ante los ojos del mundo. Nada menos que 18 masacrados esta vez. Un poquito antes, cinco en La Tolva y unos días antes cuatro en Renaciendo. Ni en la época de las cavernas se miraba semejante matancina. Pobre, pueblo, pobre...



2020. A ver si el Consejo de Defensa y Seguridad revisa la estrategia para 2020, porque este año que se va ha sido fatal. Inició con pie izquierdo. La primera masacre fue el 1 de enero. Ese mismo día también hubo el primer suicidio y, si son de accidentes de tránsito, mejor ni hablar.



OLIVA. Mauricio Oliva no ha parado ni en Navidad y este fin de semana tuvo una intensa actividad política en Nacaome.



CUARTA. Libro blanco para aclarar, con pelos y señales, lo del culebrón de la cuarta urna, manda a proponer desde algún lugar de mucolandia, EFL. En el mentado libro quedaría bien claro a quienes les dieron –y cuánto les aflojaron- el billete de las carretillas.



LIBRETA. Cuántos y cuántas dejaron mochilas forradas de pisto hasta en los hoteles. El billete en efectivo que hallaron en unos escritorios del Palacio –y quién se quedó con ese pisto- y los miles de verdecitos que repartió el “comandante libreta”. No es mala idea. Que el líder supremo le pare bola, esos son otros cinco pesos. ¡Y feliz Navidad y próspero Año Nuevo!



1,300. El “Niño Gualaco” no ha parado ni en la temporada navideña repartiendo el bono de Vida Mejor en todos los confines de la Patria. Ya van 1,300 millones de ranas repartidas. Anda volando el number one del Comité Central.



LANZA. Pues, hombre, Hilario, ya tiene competencia Romeo, ¿dónde estás que no te veo? El que acaba de salir de los barracones, Ponce Fonseca, confirma que se lanza a la política. Con razón antes de zafarse hasta le quitó el puesto a OR hablando en todos los medios.



DINAMITA. Alegrón de burro para quienes creían que la capital por fin tendría un estadio nuevo y que al Tiburcio Carías le iban a poner dinamita. En febrero lo vuelven a abrir. Lástima que no quieren que los chinitos pekineses hagan uno nuevo.