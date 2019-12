REYES. Saludes les dejan los empleados públicos, y les mandan a decir que lo sienten mucho por los “esclavos” que tienen que chambear en Navidad y en Año Nuevo, y que allí nos vemos hasta el Día de los Reyes Magos... Jo... jo... jo... jo... jo...



JAMÁS. El Indómito manda a decir que lo de Wilson José no se quedará así, que los y las responsables pagarán su delito. JOH ha señalado que el ataque ha seguido el mismo patrón que otros hechos criminales cometidos en la zona sur. “Jamás los dejaremos solos”.



VILLA. Qué bueno, porque los salvajes que lanzaron la bomba, la cebolla o lo que sea, se pasearon en la vida del muchacho. Además de los millones que se llevará su recuperación, quedará marcado para toda su vida. Qué necesidad había de ir a fregar a familias humildes que se divierten sanamente en una Villa Navideña.



LÍDERES. En la segunda parte del tamagás de la Conferencia Episcopal, claman por nuevos líderes políticos, “que no estén contaminados con la corrupción y el narcotráfico”. Están tirando a matar. ¿Se acabó el matrimonio?



PELA. Pompeo le cae a “me la pela” por presunta “alta corrupción”, y también se llevó en la chalana a su hijo. En el Departamento de Estado juran que Los Cachiros le financiaron su campaña y le prestaron helicópteros. Será.



FARSANTE. Pero “me la pela”, que no es dejado, asegura que Pompeo es un mentiroso, irresponsable, salta tapias, robas gallinas, come cuando hay, en fin... Es tan farsante, dice, que también acusa a su hijo y él no tiene hijos, porque los tres que tenía se le murieron hace 20 años.



PERDÓN. Pompeo es un irresponsable, que “no se midió la jeta, tengo mi visa activa, he viajado por todo el mundo como un hombre honrado”, asegura ON... Será. ¡Ahhh!, y que le tendrá que pedir perdón de rodillas.



DIMITRI. El hombre de El Chimbo será el jefe de campaña de su hijo Jorge Dimitri en las pampas olanchanas. Por cierto que el ex estará mañana de manteles largos. A ver si sus amigos lo llaman para cantarle el “happy birthday”.



ARENEROS. Columbraron al “resignado” de El Hatillo en un convivio con los areneros y no solo les llevó tamalitos, sino que les regaló 80 mil yucas. Por cierto que la candidatura de Lucre, su wife, va viento en popa.



INJUPEMP. Se quejan y lamentan los jubilados del Injupemp que la Doblado nunca les ha hecho una celebración, ni en su día ni en Navidad, como siempre lo hicieron los exdirectores de la institución. Deploran que la seño, además de agarrada, es pan sin sal.



FANTOCHE. El presidente fantoche de Argentina va llegando y ya tiene listo su primer leñazo, con el aumento a los impuestos hasta .