IGLESIA. Esos que madrugaron a manchar la iglesia Los Dolores, ¿por qué mejor no se pintarrajean aquel que dijimos? Una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Si ellos exigen respeto a sus preferencias sexuales, que empiecen por respetar las creencias religiosas de la gente decente.



RIHANNA. Pero la popular Rihanna manda a decir que ellas no tienen vela en ese entierro. “Nosotras no fuimos”, asegura. Qué bueno si no fueron los de la comunidad LGBTI.



BODAS. Pero, los presuntos defensores de derechos humanos y las feministas andan brincando en una pata de la felicidad por “visibilizar la lucha” a costillas de la Iglesia. La mismita retórica anticristiana de los grupos probodas gais y proaborto.



MAXI. La Conferencia Episcopal vuelve a la carga, esta vez a pedir que siga la “maxi”. También apoyan al dúo dinámico del CNA. Y Garachana también le echó riata a la “militarización” de los centros penales... Pero Ebal dice que seguirá hasta el final con sus denuncias contra el CNA.



BURROS. El “papi” regresó con neumonía de España y lo tuvieron que internar, pero ayer ya le dieron de alta. Sus amigos médicos andan asustados, porque le dicen que descanse, que se ponga relax, pero “más trabaja”. Solo se pone sus burros, dicen, y allí va a echar maceta.



WILSON. Muy contento Wilson José, el joven víctima de la estupidez humana, por la visita de Mauricio Oliva. El number one del hemiciclo le ofreció todo su apoyo para su recuperación. Lo felicitó por su espíritu guerrero al no rendirse y seguir luchando por su salud.



GABY. Feliz, como una lombriz, JLM ahora que la Gaby –su lideresa- y Mauricio Montoya le han confirmado su apoyo mil por mil, así es que, ya están sabidos. No hay más tren que el que pita.



HIJOS. Ya no solo las primeras damas están de moda con las candidaturas, el hombre de El Chimbo ahora pondrá de moda a los hijos. Pepe Lobo lanzó ayer a su Lobito como el candidato de Todos por el Cambio.



LOBITO. Las bases del hombre de El Chimbo lanzaron al lobito al ritmo de mariachis y coreando el viejo corrido mexicano “sacaremos ese buey de la barranca”. A ver si llegan hasta el final o si terminan matrimoniados con “Netanyahu” o con el “papi”.



PICHU. O sea que el olanchano ya tiene competencia por si decide lanzar a la Pichu y o Héctor, en caso de que la ex first lady no se vuelva a echar el trompo a la uña, por temor a que la vuelvan a sacrificar. Por cierto que Héctor y su wife se fotearon con Bukele.



BOMBA. Se fregaron si creían que le iban a poner una bomba al “Tiburcio Carías” y pasarlo a “mejor vida”. Los ilustres de la Conapid y otras hierbas mandan a decir que, brinque quien brinque y se pique quien se pique, en febrero lo reabren a la “people”. Sigan con Taiwán.