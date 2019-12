BÚNKER. Ya circulan finas invitaciones de los aesejotas para la inauguración de su moderno edificio, “La Casa de la Justicia”, el 24 de enero entrante. Ya está listo el búnker. Unos bárbaros le han clavado la “nueva presidencial”. No hallan qué inventar.



CONTAR. Aprobado el juicio político contra Donald Trump. Ganas de perder el tiempo, porque eso no pasará ni a cañonazos en el Senado, al menos que veinte senadores republicanos se le den vuelta en lo parejo al hombre. Aprendan a contar.



UNO. Lo divertido es que Trump más bien ha subido de popularidad desde que sus rivales anunciaron el “Impeachment”. Por cierto que meten a todos esos candidatos demócratas en una licuadora y no hacen uno. El magnate estaba en 39 puntos y acaba de subir a 45 en aceptación.



NIÑA. Hasta la niña catracha que sacaron en la revista Time ha salido a bailar en los debates. La sacaron los “amigos” de Trump con la leyenda “impeach now”. Utilizando el tema migratorio como bandera política.



LOBITO. Pepe anunciará hoy que Pepito será el candidato de su movimiento. El hombre de El Chimbo ha convocado para hoy a rueda de prensa para presentar a su lobito.



INFOP. La bulla en el movimiento sin cabeza es que si el “papi” no se avienta de a veinte mil metros de altura, el candidato será el ex del Infop, así es que, ya están sabidos.



RETO. Pero, la “Mujer Araña” jura que el “papi” sí aceptará el reto y se lanzará a la guayaba, y que solo esperará a que pase la Noche Buena y el Día de San Valentín. Será...



TALIBANES. Lo único que lamentan los cachurecos de cepa es que de los peluches del “papi”, ni uno tan solo pertenece a la estrella solitaria. Sus socios y compadres son talibanes o liberales.



FUEGOS. El “Niño Gualaco” hasta se ha olvidado de sus aspiraciones a la guayaba por estar de apagafuegos entre espartanos y troyanos. La “papa caliente” de la convención ya pasó, pero todavía hay escaramuzas y barricadas levantadas.



TIERRAS. El Juanca del Cohep y la Anabel de la Fenagh han disparado las alarmas ante tantas invasiones de tierras. Mandan a decir que eso se traduce en inseguridad jurídica, aleja la inversión nacional y extranjera, crea más desempleo. No hay respuesta del Consejo de Defensa y Seguridad, se quejan.



TORO. Ajá ¿y el llevado y traído rescate de la ENEE? Se fue el Cuqui, vino el Deras, llegó aquel otro que dijimos y neles pasteles. La “people” del Cohep jura que no hay voluntad política de agarrar al toro por los cuernos. Será posible.



BELINDA. Se lamenta la muchachada de cuánto han cambiado las cosas. Antes ni tiempo les quedaba de ir a tantas cenas y almuerzos navideños, o a traer canastas. Solo Belinda siempre se acuerda de los reporteros y ayer los convidó a un almuerzo.