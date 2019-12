OCHO. Juanca, el power del Cohep, les manda a preguntar que de dónde piensan sacar ese aumento del ocho por ciento al presupuesto y los cinco mil millones menos que recibirán este año.



FUSINA. Qué otra cosa se podría haber hecho, ante tanto desmadre, que meter a la Fusina a cuidar los “angelitos” de los centros penales, además de suspender a los directores y a todo el personal del INP, como lo pedía a gritos mundo y reimundo.



MALO. Pero, como aquí nunca se queda bien y, si se hace, malo, y si no, también, los congelados de los tiempos del tufo ya empezaron a decir que la militarización por aquí, la militarización por allá, y que no sé qué, que aquí que allá... Pobre, pueblo, pobre...



MISMOS. Lo divertido es que son los mismos zelayistas que, en tiempos del Poder Ciudadano, hasta aplaudieron cuando su líder le entregó la ENEE y Palmerola a los militares. O sea, lo que ayer era buenísimo, hoy es malísimo.



SOR. A lo mejor quieren que esa chamba de cuidar los centros penales se la den a sor María Rosa, o a monseñor Ángel Garachana, o a la Asociación de Damas Voluntarias. O querrán que los privaticen.



ÚNICO. El buró político olivista ha hecho circular en esas redes, lo que le dijo “Míster Álvarez” el fin de semana, cuando se encaramó a su movimiento. “El país está confrontado, el único que puede unirlo y traer armonía, es el doctor Oliva”... Será.



GRACIAS. Ni en Libre les ha caído nada en gracia las “gracias” de JC –el presunto delfín del olanchano- de vestirse como Santa Claus, para ir a repartir confites al crematorio, y luego auto publicitarse por su “gran hazaña”.



SANTA. Ricardo Salgado, conocido dirigente de Libre, manda a decir que eso de disfrazarse de Santa es pura hipocresía. Y parece que el líder supremo está de acuerdo.



IVÁN. Al cómico le fue de maravilla en su reunión con Donald Trump. Lo recibió ayer en sus aposentos de la White House. Lo habrá regañado por haber echado de Guatemala a Iván El Terrible o por haber mandado al carajo a la CICIG.



TERCERA. En el CMH Suyapita va por la tercera reelección, pero su alera Ligia manda a decir que no es culpa de ellas, sino, de Elmer Mayes, que la dejó abierta e indefinida. Allí solo que la otra Ligia se vaya en amparo a la salita aquella.



PIEDRAS. El Indómito manda a decir que buscarán hasta debajo de las piedras a los salvajes que le lanzaron la bomba a Wilson José, así es que, ya están sabidos. También se adelantó a anunciar la captura de los primeros dos vándalos.



SALÍAN. A propósito de piedras, en el gonfalón rojo-blanco-rojo solo recuerdos quedaron de aquellos viejos tiempos, de cuando decían que, en tiempos de elecciones, los liberales salían “hasta de debajo de las piedras”. ¿Por culpa de quién?