SANTA. Reaparece Xiomara, en carne y hueso, en Trujillo y Tela, acompañada de Juancito Barahona, quien no puede ver ni en pintura a “Santa Claus”. El gran ausente en su gira, que la realizó el pasado fin de semana, fue el olanchano, líder supremo de Libre.



DUEÑO. El “resignado” de El Hatillo ya lleva varios fines de semana que no para. El sábado y domingo anduvo por varios municipios y aldeas de Yoro, donde dijo que la estrella con solitaria no tiene dueño.



LISTA. La bulla en esas redes es que Chang Castillo, el suegro, y Erasmo Portillo, el power de las becas 20/20, encabezarán la lista de candidatos a diputados del movimiento sin cabeza en FM... Será posible.



PAREJO. Ajá, ¿y Erasmito no es el yerno del “resignado” de El Hatillo, y su papi, Erasmote, es compadre del hombre? Será posible que se le den vuelta en lo parejo. “I can’t believe it”.



PAPI. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que el “papi” ya empezó a calentar motores y que entre enero y febrero anuncia su lanzamiento de a veinte mil metros de altura... Será.



FIERA. El “papi” aparece como el más popular en las encuestas, pero, como primero tiene que ir a internas, y la bulla es que “Netanyahu” es fiera que caza echada... A ver, dijo el cieguito.



BOMBA. Allí andan unos chuscos regando la bomba que se estén como listos, porque el Congreso podría convocar a sesiones el 24 en la noche, para darle materinerinerero al decreto de la “maxi”. No hallan qué inventar.



BASES. Los diputados brillan por su ausencia en los barrios pobres en esta temporada navideña. Para más Eduardo Kafati, que ya no es diputado, ya arrancó con su tradición de todos los años de llevarle tamales y cafecito a sus bases de La Cuesta, Coa Arriba y Coa Abajo.



MIAMI. Vale que la otra semana es Noche Buena y reimundo y medio mundo ya anda en modo Navidad. Lo otro es que la mayoría de políticos ricos y famosos ya se la dieron –o no tardan en dársela- para Miami y otras hierbas.



CHON. Todavía falta una semana para la Noche Buena y en algunos gimnasios hasta asustan. La pajarita es que en enero vuelven, con las pilas bien cargadas, a bajar la petaca de los tamales y torrejas. Cómo no, chon...



WILSON. El colega Wilson Berríos, el padre del joven Wilson, la víctima inocente de la barbarie, el salvajismo y de la estupidez humana, muy agradecido, en medio de la tragedia, por la solidaridad de los cholutecanos, que se han lanzado con botellones a recaudar fondos para su hijo, que ayer fue trasladado a Fundaniquem.



AYUDA. Wilson también anda muy agradecido con JOH, porque no solo lo llamó para decirle que cuente con toda su ayuda para llevarlo al extranjero, sino, porque ha estado pendiente de la tragedia de su hijo desde el primer momento.