SAPOS. Caramba, compa, como dice aquel, a ese paso que van los azulejos, quién sabe. Allá en Colón Chico Pancho abrió la pesa, y dijo que en el gobierno hay “sapos y culebras”, y que JOH ha abandonado a los cachurecos. Qué tal cuando arranque la campaña.



SANTA. Una cosa es una cosa, y otra es otra cosa. El fin de semana apareció JC, el delfín del olanchano, disfrazado de Santa Claus, regalando confites. Pobre, pueblo, pobre...



XIOMARA. Todos los caminos indican que doña Xiomara será, de nuevo, la candidata de Libre. Con tal que no la vuelvan a quitar, porque la señora no es changoneta de nadie. La bulla es que en enero hace el anuncio. ¿Y San Nicolás?



DUEÑO. “Netanyahu” dice que el PN no tiene fierro ni dueño y vamos a volver a ganar. “Los invito a juntos crear, a juntos construir...a juntos volver a creer, ese debe ser nuestro credo y nuestra fe”. Ajá, y el “papi” cuándo se lanza.



ESCUCHAR. Reinaldo manda a decir que el Indómito, como líder del país, está obligado a escuchar a reimundo y medio mundo con ese culebrón de la “maxi”. Entre tanto, la embajada imperial volvió a pedir que sigan los “macizos”, y “sin cambios”. Como que ya la olieron.



TEÓFIMO. Espectacular pelea la del ahora campeón mundial de peso ligero, Teófimo López. Lo mejor, más que la noqueada del ghanés, fue el “Honduras, esto es para ti”. Noqueados, con esa frase, aquellos que ni duermen por estar en esas redes fecales lanzándole lodo a su presunta patria.



NUEVA. Por fin la nueva identidad viene y nadie la detiene. Los trillizos del RNP se la dieron para Dinamarca y esta semana firman la licitación. Adivinen quién se frotaba las manos aquí con ese “bisnes” y se quedó con los colochos hechos.



FONAC. En el hemiciclo pasó lisa la semana pasada una reforma al Fonac. Y, adivinen quiénes tienen los días contados con esa reforma...Ja...je...ji...jo...ju...



CABEZAS. Hasta los aesejotas, que son aliados de la Vida Mejor, están pidiendo a gritos que rueden cabezas en el sistema penitenciario. No hay semana que no haya motines, palmados o fugados. Lo “pior” es que la Gudiel nunca da la cara.



FUGAS. Se queja don Felipe que en Renaciendo ya no hay fusinas ni para remedio y antenoche, a la hora de la nueva fuga masiva, a puras cachas había un chepito. La jodida es que, si tocan a esos “niños”, quién aguanta a los tales “derechos humanos”.



CATAR. Anda volando Bukele. Se acaba de reunir con el emir de Qatar y el hombre, friendo y comiendo, ya ordenó la construcción de un aeropuerto HUB en El Salvador. Qué tal.



COP25. Pues, hombre, Hilario, la llevada y traída COP25 salió cachinflín. El evento, que iba a “salvar” el planeta, cerró ayer en Madrid y el “tiempo de actuar” nunca llegó.