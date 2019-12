LÍNEA. Tanto que se quejan aquí por los diputados “borregos”, que votan por línea de partido, y adivinen cómo están votando los demócratas y los republicanos en el juicio político contra Trump. Todos los demócratas a favor y todos los republicanos en contra.



SENADO. Por cierto que es más fácil que aquí metan al mamo a los verdaderos tiburones del saqueo del IHSS a que se vuelen a Donald Trump. En el Senado ocupan dos tercios -66 votos- y los republicanos tienen mayoría... Ja... je... ji... jo... ju...



PENAL. En el último minuto, como cuando juegan Motagua-Olimpia y pitan un penal en el tiempo extra, un diputado virgo presentó proyecto para derogar, de una vez por todas, el decretito que le dio vida a la “maxi”.



MOSCAS. El suplente del “alero” solo terminó de hacer su pedido y Gladys Aurora, que estaba presidiendo, suspendió la sesión y les pidió que se estén como listos, por si las moscas y los convocan el mero 24 de diciembre.



BARBAS. Los olivistas se tomaron ayer la capital y la bulla es que este fin de semana seguirán por estas latitudes tocándole las barbas al tigre. Ni en Navidad descansan los ilustres. Para que vean que la cosa va en serio.



ÁLVAREZ. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, encabezó la asamblea con sus líderes y lideresas de los 28 municipios de FM. La gran novedad en el frente fue “Míster Álvarez”, que se dejó venir desde Houston, para sumarse a “Juntos Podemos”.



CHAMBAS. “Mauricio Oliva sí, otro no”, dijo “Míster Álvarez”. El ex de Seguridad y gran alero de “Cali” jura que no viene a buscar ni diputaciones ni chambas.



CHINA. Eso que le pasó al joven Wilson Berríos en Choluteca es un acto terrorista aquí y en la China, y esta es hora que los cuerpos de seguridad ya debieron haber desplegado todo un operativo para dar con los responsables.



GRACIAS. Consejo de Ministros, allá en Lempira. Por cierto que cómo ha cambiado la ciudad de Gracias en los últimos años. Pero como aquí si se enchuta se pierde y si no, también. Cuando un Presidente no hace nada por su comunidad, que qué inútil, que no sé qué, que aquí que allá, y si hace, también le vuelan maceta.



CHILO. El popular Chilo Cruz le ofrecerá hoy un convivio navideño a los dirigentes de base de su partido de los barrios y colonias de la capital.



MENANDO. El gran ausente en esta Navidad es el nacimiento de Menando. Por motivos de salud ya no puede seguir. Ojalá y uno de sus hijos pudiera retomar, el otro año, esa tradición, que la heredó de su madre.



POZO. Caramba, compa, como dice aquel, está perra esa vendetta por Magdaleno. En Copán se volaron a su abogado, y ayer le tocó el turno al director de El Pozo, quien aparece en el video, platicando con él el día que lo mataron. ¿Quién sigue?...