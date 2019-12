HORNO. Acaba de salir del horno, bien calientito, el informe de la OEA y recomienda que siga la “maxi”. El Indómito dijo anteayer que solo esperaba que saliera para decir si seguirá o no con el matrimonio. To be or not to be.



ESTADIO. Copeco le decreta los santos óleos al Tiburcio Carías. No tardan en salir los nostálgicos, los mismos de Toncontín, a decir que en ese estadio ha ganado tantas veces la H, que allí iban cuando estaban chiquitos, y que no sé qué, que aquí que allá...



PEKÍN. Allí solo que le aprendan a los ticos y a los salvadoreños y abran embajada en Pekín. En San José fue mula de estadio el que construyeron los chinitos y lo mismo harán ahora en San Salvador. Pero, como aquí se siguen pajeando con Taiwán.



MEGAS. Hasta el lado oscuro del PL se le dio vuelta a los azulejos y votó en contra del contrato de los 240 megas. Los peluches querían invalidar la votación, pero “Netanyahu” dijo que neles pasteles y se ganó los aplausos hasta de Libre y de los liberales zelayistas.



CHICLES. La Rocío le dio para los chicles a los diputados –y “analistas”- que tienen meses de andar gritando a los cuatro vientos que la gran tajada del presupuesto de la llevarán los chafas.



TAJADA. La Rocío explicó, con pelos y señales, que la mayor tajada del presupuesto se lo lleva Educación, con 30 mil millones, seguida de Salud, con 16 mil millones, mientras Defensa se quedará con ocho mil y Seguridad con seis mil... ¡Vaya, jodido!...



COLOR. Pero, los Jary Dixon y los Sergios Castellanos se vengaron al suave y le dieron gran color a la Rocío recordando viejos tiempos en la “U”, cuando eran grandes aleros, militantes y compas de la “izquierda”... ¡Vaya, jodido!...



JABÓN. Que por qué mejor no se la pelan, le manda a decir ON, a todos aquellos que le están volando candela al CN por pedir que le den jabón a la “maxi”.



BAZAR. Los bazares del sábado están pegando con tubo en todo el país. La “people” llega en familia y el Toty, su creador junto a la CCIC, pide que los sigan apoyando y que así los emprendedores tengan su aguinaldo.



HIJO. En Choluteca ya no aguantan al mentado “bastión del sur”, una pandilla de forajidos que se dedica a sembrar el terror todas las semanas. Esta vez por poquito matan al hijo de dos colegas y nadie les dice ni les hace nada. Pobre, pueblo, pobre...



AMLO. Lero... lero... candelero... Tanto que el pobre AMLO ha aguantado maceta por culpa del compa Evo y el cocalero ahora lo deja colgado y ha preferido irse para donde la Cristina, a Argentina.



JODER. Que “ya dejen de joder”, le manda a decir la Chayo a los Nasrallas, a los Meles y a los Luises de “mucolandia”. Ya van cerca de 400 opositores muertos, en su mayoría jóvenes. Pero, lo que aquí es malísimo, allá es buenísimo.