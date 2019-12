PUNTO. “El Congreso tiene la facultad de realizar las investigaciones que quiera y punto. Y no es punto y coma, es punto”, manda a decir Mauricio Oliva. Lamenta el number one del hemiciclo las críticas viscerales al informe.



HACER. A cuenta de qué, dice “Netanyahu”, va a venir un organismo internacional a decirle al Congreso lo que tiene que hacer, lo que tiene que legislar o no... Será.



ENERO. El Indómito les manda a decir que mejor esperará el informe del uruguayo de la OEA, para pronunciarse sobre el culebrón de la “maxi” y, en enero, una vez que conozca sus resultados, decidirá si continúa matrimoniado con ella o si le pide el divorcio... To be or not to be…



APOYO. Reaparece JLM y, como precandidato liberal, advierte que no renovar el convenio con la “maxi” podría afectar aún más la seguridad jurídica y el apoyo de la comunidad internacional.



RAYOS. En el Central Ejecutivo andan echando rayos por el nuevo voltión de los diputados de su bancada, incluido el que integraba la comisión que le contó las costillas a los “macizos”. En esas redes ya circula la lista de los que votaron a favor.



MIEDO. ¿Quién dijo miedo? pregunta el olanchano sobre el culebrón de la “maxi”. El líder supremo refundidor dice que cuál es el miedo de dejar que la “maxi” siga otros cuatro añitos y termine su trabajo.



LISTA. En el informe de la comisión investigadora de la “maxi” se asegura que en una de las cajas chicas o de los pandoros iban unos ilustres de Libre, pero que, como por arte de magia, sus nombres fueron borrados de la lista... Será.



PERAS. En la celebración del cumpleaños del Ejército, JOH lamentó que hay un presentador deportivo que solo le pasa volando maceta a los parques para una vida mejor, a pesar del gran servicio que prestan, pero dijo que “no hay que pedirle peras al olmo”.



JUDAS. Sepa Judas de qué hablaron tanto, pero “voz de muerto” estuvo ayer en gran camaradería con JOH, en la ceremonia de las Fuerzas Armadas. Como el hombre fue ministro de Defensa en tiempos de Mel.



FOTOS. Ya van a decir que comen en el mismo plato, que son grandes aleros, que solo pasan en misas y que no sé qué, que aquí que allá. Si los políticos adversarios no hablaran, ya habrían incendiado el país. Pero, en esas redes, le han dado duro a las fotos.



CALLES. ¡Qué divertido! La pobre Hondutel prácticamente ya es un cadáver putrefacto, cada año pierde más y más, y sus empleados en las calles exigiendo aumento... Jo... jo... jo... jo... jo... Es casi como pedirle a un enfermo terminal que salga a correr.



EEH. La “people” de EEH se defiende como gato panza arriba de la embestida desde arriba, y asegura que han reducido las pérdidas en 7.62 por ciento, y aumentado el recaudo en más del 50 por ciento. Será.