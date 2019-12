SOBERANA. Saludes le manda Lisandro a la “people” de la embajada imperial, les desea feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, pero les recuerda que la decisión de que la “maxi” siga o no en Honduras es una decisión soberana de Honduras... ¡Vaya, jodido!



MACETA. Cualquiera diría que la “maxi” está bajo ataque, porque hasta el Ombudsman ha salido de las catacumbas a rumbar maceta. El hombre dice que la “maxi” no ha respetado el principio de inocencia, ha violado la independencia de los jueces y no ha apoyado al

TSC... Será...



VALOR. Agarró valor Lisandro, porque también le manda a decir a la seño que sus opiniones sobre la “maxi” le parecen “innecesarias e inconvenientes” y que esos temas deberían ser reservados...¡Vaya, jodido!...



DECIR. ¡Ahhh! y que para eso ambos Estados tienen embajadas en sus respectivas capitales, para que se digan, a través de esos canales, lo que se tengan que decir.



CICIG. Cómo envidian aquí al cómico chapín que, sin decir agua va, agua viene, mandó al carajo a Iván El Terrible con todo y la Cicig. Aquí solo son vueltas y vueltas con la “maxi”.



NADA. La bulla es que en el hemiciclo están bien embrecados en que no quieren saber nada de la “maxi”, porque dicen que solo han agarrado de encargo a los diputados y que a los funcionarios de otros poderes no los han tocado ni con el pétalo de un clavel... Será...



AMOR. Insisten en el hemiciclo que el matrimonio es entre aquellos que dijimos, que ellos solo santifican. Que si quieren separarse y continuar su amor eterno en concubinato, es asunto de ellos. Con anillo o sin anillo de compro-

miso... Será.



CCEPL. Tamaleada en la plazoleta del CCEPL por parte de los alcaldes liberales. Solo que casi no llegaron ediles. Como a varios los tienen arrimados a los tribunales y algunos hasta andan huyendo.



CACHO. Los grandes ausentes fueron los precandidatos colorados a la guayaba. No asomaron el cacho ni Melarita ni Renato ni Maldonado ni Raúl... ¡Ahhh! ni JLM, pero porque está de luto. El único que llegó fue “voz de muerto”.



CHICO. “Juanca sí, otro no”, es el grito de batalla en la Chico. Los zares de la construcción decidieron en su última sesión que apoyarán la reelección del actual power del Cohep, así es que, no hay más tren que el que pita.



ASALTO. A oídos de la zarina de la SAR, cuentan que en varios negocios, incluidos unos que están frente a la misma Presidencial del Juan Pablo, cobran propina cuando alguien llega a comprar algo para llevar, es decir, sin que le presten un servicio. “Eso es un asalto”, se quejó una marchante.



HOSPITAL. Una buena y gran noticia para los capitalinos, manda a decir JOH, luego de sancionar el decreto del Congreso que ordena la construcción de un nuevo hospital para la capital.