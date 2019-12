ROJOS. Por primera vez en mucho tiempo, lamenta la zarina de la SAR, este año cerrará en números rojos. El clavo se lo echa a la eliminación del 1.5 aquel. Do you remember? También bajaron el ISV y el ISR. Estamos jodidos todos ustedes.



CRUCES. Desbandada en la comisión que le contará las costillas a la “maxi” en el hemiciclo, incluidos algunos “papis” de la patria, que en privado le hacen las cruces e imploran que la saquen, pero en público, se rasgan las vestiduras por ella... Ja... je... ji... jo... ju...



PUYAS. El diputado Juan Carlos Ávila está a dos puyas. Por un lado, LZ y sus peluches lo tienen con una pata en el pescuezo, exigiéndole que se zafe de la comisión del CN que le contará las costillas a la “maxi” y, por otro, Marito Segura, ordenándole que ni un paso atrás.



CUARTA. El patepluma jefe de bancada no sabe por qué tanto brinco si el terreno es parejo con eso de la “maxi”, y pide que también se investigue la cuarta urna y el carretillazo. Y el presidente del TSC jura que no la necesitan.



BUKELE. Mientras aquí sigue el desmadre por la “maxi”, el turquito Bukele acaba de firmar un acuerdo con la OEA para que el uruguayo le mande una igualita.



DÍA. Comunicado oficial de la embajada imperial para pedir, por enésima vez, que renueven los votos y continúen matrimoniados con los “macizos”. Sacaron a bailar el nuevo llamado en el propio Día Internacional contra los uñudos.



CUENTAS. “Esta renovación -manda a decir el imperio- demostrará el compromiso del gobierno de Honduras con el Estado de Derecho y responderá a las expectativas de sus ciudadanos hacia la transparencia y la rendición de cuentas”.



BARBAS. La bulla en el estado mayor olivista es que este fin de semana le tocarán las barbas al tigre en la capital, con reuniones en varios sectores del DC. El ex de Idecoas trabaja a todo vapor en la organización.



LUCRE. Todos los caminos indican que la candidatura de Lucre a la AMDC va en serio. La wife del “resignado” de El Hatillo ya tuvo “misas” con las bases azulejas el fin de semana y las recibió con una buena tamaleada.



CUQUI. El dúo dinámico del CNA le cae al Cuqui, pero el Cuqui asegura que no sabe nada del hilo, que María es la que costura. Ahora andan con la onda de que el hombre es “fantasmagórico” por unas planillas fantasma.



MARISA. Ya llegó por quien lloraban. La guapa Marisa Matias, la power de la misión de observadores de la UE y que fue muy mediática en las elecciones de 2017, acaba de regresar a estas latitudes, así es que, ya están sabidos.



PATA. La Marisa viene a contarle las costillas a los trillizos del RNP y a ver qué ondas con la nueva Ley Electoral y la nueva ID. ¡Ahhh! Y advierte que cuidadito le salen con una pata más larga que la otra.