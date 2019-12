CUMBOS. Caramba, compa, como dice aquel, después de todos esos cumbos que Donald Trump le volvió a lanzar el sábado a JOH allá en Miami, no hay para dónde. Si ya con todo eso, los ilustres siguen pensando en que los gringos lo van a quitar, ya eso es puro masoquismo.



TRUMP. El líder del mundo le mandó su saludo a JOH y dijo que el “presidente Hernández está trabajando con los Estados Unidos muy cercanamente... estamos ganando después de tantos años de perder, estamos parando drogas a un nivel que nunca había pasado”, dijo Trump. ¡Vaya, jodido!...



JUDÍOS. A JOH le tocó hablar ayer ante el Consejo Americano-Israelí, donde participan más de cinco mil judío-estadounidenses, en su mayoría líderes empresariales, científicos, académicos, intelectuales, en fin... Batazo de “home run”, papa.



MIAMI. El Indómito propuso una gran alianza entre USA, Israel y Honduras con el fin promover el desarrollo en estas latitudes. El hombre anduvo en Miami en compañía de la “first lady”.



REFRÁN. Le han volado candela que es un contento al todavía jefe del EMC. Quién lo manda. No conoce el refrán aquel de que “en boca cerrada no entran moscas”. ¿Desde cuándo los chafas andan opinando de babosadas políticas? Bueno está que les pase.



CELÍN. Los olivistas andan brincando en una pata de la felicidad por el fichaje del viudo alegre, líder supremo de la estrella solitaria en todos los confines de la zona oriental. Con Celín, hasta el fin, dijo “Netanyahu”. Batazo de “home run”.



VICTORIA. Mauricio Oliva y sus peluches estuvieron el sábado en Danlí y ayer en Lepaterique y Sabanagrande. En los tres lados dijo que ha dado un paso al frente para conducir al PN a la próxima victoria.



VOTOS. ¡Ahhh! y dijo que por allí anda uno que ya lo marimbearon dos veces y no se convence, pero, como sigue de necio, pues, entonces, hay que quitarles las ganas “reventando las urnas con votos azules”.



PAPI. Ajá ¿y el “papi”? La bulla es que el hombre todavía no se decide a darle el “sí” al movimiento sin cabeza. Pero, la “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que Tito sí se lanzará, solo que no está seguro si mejor crea su propia corriente, por aquello de las habladurías.



PONGA. Al suave le quieren hacer la ponga a la “bailarina” con la diputación y allí la están lanzando de candidata a la guayaba. Así se reventaron a Olban. De candidata del Pinu no va a conseguir ni para los malvaviscos.



MISA. En el PL y en Libre también hubo actividad. Reapareció la “batichica”, ahora bien estilizada y divorciada, en “misa” con “voz de muerto” y con alcaldes liberales. VM también tuvo reuniones con los consejos liberales y el olanchano estuvo en Tela. Solo JLM no apareció porque está de luto.