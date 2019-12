EHH. Qué divertido. La bendita EEH, lejos de bajar las pérdidas de la ENEE, más bien las ha subido. Y, el que no crea, que le pregunta a Manitoba Hydro, la supervisora canadiense. En octubre debieron haber estado en 21.95 y están en 30.40. Pobre, pueblo, pobre...



DEUDA. No contaban con su astucia, le manda a decir Martita a los empleados públicos, y les confirma que desde hoy los espera en el Injupemp para aliviarles la deuda. De chascada aumentó el techo de préstamos de 350 a 800 mil yucas y los plazos de pago de siete a 10 añitos... ¡Vaya, hombre!...



MATRIMONIO. Ha pegado “Netanyahu” con eso del matrimonio entre la “maxi” y el Ejecutivo y que en el hemiciclo no tienen vela en ese entierro. Pero, si se lo mandan, dice el cholutecano, con gusto “santifica” a la parejita de casados.



MOSCAS. Pero, por si las moscas, y como dice Chelato que nunca se sabe, en el hemiciclo le entraron ayer al nombramiento de una comisión para que evalúe a los “macizos” y a sus pupilos ufecics. A ver en qué termina todo este desmadre.



CHINA. Le fue súper bien a Bukele en su viaje a la China y ha regresado con las manos llenas. De allá vuelve con un moderno estadio, mejor que el de los ticos, una moderna biblioteca de cristal, proyectos de agua potable, de turismo, en fin...



POTENCIA. Pero, aquí prefieren seguir perdiendo el tiempo con los chinitos taiwaneses. China ya se ha súper consolidado como la segunda potencia en el mundo y pronto podría ser la primera. Es un mercado de 1,300 millones. Pero no.



VUELTA. Que ni sueñen con la segunda vuelta, les manda a decir el jefe de la bancada del gonfalón rojo-blanco-rojo. Ni la tercera ni la cuarta vuelta. Ni siquiera la vuelta del perro ahorcado o la vuelta de carnero.



ALIANZAS. Lo que sí viene, y nadie lo detiene, es la regulación de las llevadas y traídas alianzas, y ya empezaron a sacar la lista de requisitos que deberán cumplir, al pie de la letra, los que se quieran aliar. Hasta el servicio militar obligatorio les van a pedir... Ja... je... ji... jo... ju...



POLVO. Ha levantado polvo la ampliación del presupuesto del aeropuerto de Palmerola en 20 por ciento. Si la obra cuesta 250 millones de verdecitos, significa un ajuste de 50 millones de verdecitos... Será.



MADRE. Luto en el gonfalón rojo-blanco-rojo por la muerte de la madre de JLM, ayer, en Miami. El precandidato presidencial se encontraba con ella al momento del deceso. QEPD.



EBAL. Habrá llegado Ebal ayer al Conadeh. Anunciaron que el muchacho iba en camino a denunciar al dúo dinámico por amenazas y otras hierbas. Sigue el maíz a peso.



ONDA. No hallan qué inventar. Unos chuscos andan con la onda de que el Olimpia le armó la alineación a la UPN. ¡Qué lenguas más viperinas!