NIEVE. La bola del adelanto de las primarias ya casi se convierte en una bola de nieve. Va creciendo... va creciendo... va creciendo... como dice la rola aquella. Pero aquellos que dijimos juran que es para que no se reelija. No hallan qué inventar.

DISCO. Vuelve la mula al trigo con eso de la reelección. Y que por eso quieren cambiar la forma de gobierno y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté. Si el hombre ya ha dicho tantas veces que solo era por una vez, que hasta ya parece disco rayado.

MEXICANO. Todavía no arranca la campaña y la bulla es que viene de chuso un asesor mexicano, uno que estuvo con Peña Nieto, a enseñarle cómo debe sentarse, pararse, reírse, hablar, en fin...

ALACRÁN. Que son como el alacrán, les manda a decir JOH a aquellos que se oponen a todo, y que hasta lo acusan de “limosnero” solo por pedir la readecuación de la deuda por fondos verdes... ¿Estáis oyendo?...

COP25. El Indómito solo se apeó del avión, a su regreso de la COP25, y dio conferencia para aclarar que never and never está pidiendo condonación de la deuda, sino, readecuar una parte y convertirla en fondos verdes para reforestar y construir represas y reservorios.

JUSTO. No es justo, dice el “papá de los pollitos” –como le encantaba decirle a “Netanyahu”- que Honduras apenas es causante del 0.0003 de gases de efecto invernadero, pero es uno de los tres países más afectados de la Tierra. A ver si se oye, padre.

CALCETÍN. Insiste el bigotudo olanchano con darle vuelta de calcetín al sistema de gobierno –porque es un cadáver putrefacto, como la OEA- y cambiarlo por uno parlamentario, lo que significa que Honduras ya no tendría un Presidente, sino, un primer ministro electo por el Congreso... Ja... je... ji... jo... ju...

SALITA. La gran jodida es que la forma de gobierno presidencialista es un artículo pétreo y solo le puede dar vuelta de calcetín con una constituyente. Al menos, claro está, que le pidan el favorcito a la Salita aquella.

SULTÁN. No sería mejor una monarquía y nombrar a un emperador, como se autoproclamó Napoleón en 1805. O mejor un sultán, con harem y todos los mikis. O a un shogun, como en el Japón feudal... ¡Qué divertido!

LÚCIDO. Se ve más lúcido don Jorge Bueso Arias, a sus más de cien años, que algunos políticos de aquí. Feliz ayer el copaneco al recibir el premio El Forjador de manos del Toty. Congratulations...

INFOP. Manda a decir el director que el 75 por ciento del presupuesto del pobre Infop se va en bonos, beneficios y conquistas del contrato colectivo. Cómo puercas va a sobrevivir así la pobre institución.

LOCO. Ajá, y cómo el sindicato va a apoyar así que le den vuelta de calcetín al Infop. Ni loco que estuviera. Si está en la gloria.