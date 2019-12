SOPAPO. No anda con papadas Mercedes Saravia. Allá en Danlí se lió a sopapo limpio con unos guaruras que no la dejaban entrar a la convención a apoyar al “papi”. Solo que los salvajes la dejaron toda moreteada. ¡Bárbaros!...



LORELEY. Nadie ha hablado de la intrépida Loreley, pero fue la que se robó el “show” en la convención. Estuvo de principio a fin robando cámara y hasta se agarró de las manos con JOH y los supuestos candidatos. Qué tal.



OLIMPIA. El “resignado” de El Hatillo tuvo su propia “convención” en SPS y juró que primero se hace Olimpia antes que volver a servirle de escalera a nadie... Será posible.



FOTITO. El “resignado” manda a decir que la unidad no es una fotito de tres, “mientras el cachureco está jodido”... ¡Ahhh! y dijo que el “papi” y “Netanyahu” representan el “oficialismo”... ¡Vaya, jodido!...



MESSI. Recibido en España por los reyes Felipe VI y Leticia. Y el domingo Pedrito lo invitó al estadio a ver el gol de Messi. Más dolidos aquellos que dijimos. Patada y mordida, papa.



TIERRA. A ver si se oye ese llamado de JOH en la Cumbre Climática, para que el billete de la deuda lo redireccionen al combate del Cambio Climático. No debería costar mucho, en el caso de Honduras, si toman en cuenta que es uno de los tres países más vulnerables de la Tierra.



FORO. Reinaldo va de chuso hoy para la capital federal, invitado como exponente especial por la Unión Internacional Demócrata, a un foro mundial sobre libre comercio, populismo, geopolítica, migración, proteccionismo, en fin... Anda volando el “Niño Gualaco”.



UNIDAD. Gira por todos los confines de la Patria anuncia JLM para promover la unidad y revitalizar el gonfalón rojo-blanco-rojo. ¿Estáis oyendo, “voz de muerto”? ¿Y RV?... ¿Y Renato? Y no era que se lanzaba. ¿Y EM?...



IMPERIAL. Espaldarazo y medio el del subsecretario de Estado imperial al FG y al power de la Ufecic. “Estamos orgullosos de tener socios como el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, y el titular de la Ufecic, Luis Javier Santos. Son verdaderos campeones en la lucha contra la corrupción”, manda a decir vía tuit. Qué más quieren.



POLÍTICA. Misil con ojiva nuclear el que Ebalito le deja ir al dúo dinámico del CNA. “Usar la plataforma del Consejo Nacional Anticorrupción para hacer política, atacando al PN ¿No es corrupción?”, pregunta. “¿Los países cooperantes avalan también las propuestas de golpe de Estado que proponen empleados del CNA?”, repregunta.



VILLATORO. La familia del periodista Alfredo Villatoro, vía comunicado, rechaza y descarta la teoría planteada en los últimos días sobre su secuestro y asesinato y, una vez más, pide a las autoridades que esclarezcan el caso, recordando que son gente de paz, que no le hace daño a nadie.