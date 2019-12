CACIQUE. Volvió a repetir aquello de “vengo de las tierras del Indómito cacique Lempira, de la mano de Dios y de la mano del partido, voy”... Unos chuscos pensaban que iba a decir el “próximo presidente de Honduras”. Pero no. Se fregaron.



PESA. El hombre reafirmó que en enero de 2022 pinta llantas, de regreso a Gracias, y saludes les deja. Y le dijo a los aspirantes a la guayaba de su partido que se pongan vivos, que se “abrió la pesa”, así es que, allá aquel que se duerma o ande de boca abierta.



SUAVE. Muy ponderado el discurso de JOH en la convención “viudo alegre” y le echó cumbos a todos los suspirantes a la guayaba, incluido el “resignado” de El Hatillo, que ni estaba. Eso sí: Al suave lanzó al “papi”.



LENGUA. Sepa Judas qué le pasó al “papi” con ese video que sacaron a bailar en esas redes, donde saca la lengua. Por hacer un bonito, hizo un feo al saludar a una doñita que gritaba: “¡Papi... papi... papi!”... Pero, como en esas redes no perdonan...



BURROS. El “papi” fue el primero en tamagasear y algunos lo vieron como su debut ya como candidato del conspicuo movimiento sin cabeza. “Aquí están mis manos, aquí están mis burros, aquí está mi corazón para servir”, dijo el alcalde de la capital.



DISCURSO. La comidilla en la convención es que “Netanyahu” se los comió con su discurso de estadista. Tiene buena casaca el cholutecano. Ha aprendido mucho en los últimos ocho años. Y sin olvidar que la popularidad no lo es todo en política. Si así fuera, el mismo JOH nunca habría llegado.



BARRAS. Mauricio Oliva homenajeó en su discurso al viudo ardiente y le dijo que él nunca olvida ni deja atrás a sus amigos. Por cierto que las barras olivistas madrugaron a acaparar posiciones en el salón.



NOMBRE. Andaba alegre el viudo alegre por el nombre de la convención. Buenos esos reconocimientos en vida, no que hasta que se palma el cliente empiezan a decir: Tan bueno que era, si no se metía con nadie, que era un gran líder y que no sé qué, que aquí que allá.



OLGUITA. En el paquete de los aspirantes a la guayaba también metieron a la “resignada”. La guapa Olguita estuvo en el estrado, de principio a fin, rompiendo corazones de olivistas, papistas, ricardistas, reinaldistas, en fin...



NAVIDAD. El Indómito y la “first lady” le han dado la bienvenida a la temporada más alegre del año e invitan a la “people” a disfrutar de la “Navidad catracha”. Habrá tamaleadas en los 298 municipios de la “res-pública”. La pareja presidencial se la dio el sábado para Madrid.



JUAN. No le fue bien al bigotudo olanchano allá en Colón. ¡Fuera Mel y que hable Juan! gritaban en el cabildo abierto sobre minería, en Tocoa. Pero no Juan Orlando, sino, Juan López, un líder de la comunidad.