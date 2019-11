ASADOR. Misas y más misas para que todo sea miel sobre hojuelas en la convención de los azulejos. La bulla es que el “papá de los pollitos” ha puesto toda la carne en el asador -como dicen los cronistas deportivos- para que la cosa no se le vaya de las manos.



MANO. La bulla es que el Indómito, “Netanyahu”, el “papi” y el “Niño Gualaco” entrarán hoy agarrados de la mano a la convención y que todos los movimientos están fríamente calculados para que no haya ventajismos para nadie. A ver, dijo el cieguito.



UNIDAD. Primero se echará su tamagás, con cronómetro en mano, el “papi”, virtual candidato del movimiento sin cabeza, luego Mauricio Oliva, después Reinaldo y cerrará JOH, con su llamado a la unidad de todos los azulejos, no importa si son motaguas u olimpias, católicos o protestantes, en fin...



TUIT. El Indómito le manda a decir a los convencionales en un tuit que, para que ya dejen de hablar babosadas que otros cuatro añitos, que por eso le dieron el billete a los chafas, que por eso lanzaron lo del “gobierno parlamentario”, y que no sé qué, que aquí que allá, que hagan el favor de legislar en los estatutos azules que la cosa aquella solo es por una vez.



ÚNICA. “Lo dije el 9 de noviembre-16, que siendo Presidente aceptaba la candidatura por una única vez. Por algunas razones, otros partidos no quieren limitar la reelección presidencial a una sola vez, así que he solicitado a los convencionales del PN que lo hagan parte de los estatutos”.



ANOCHE. En los recintos del CCPN juran que la mayoría de dirigentes del “resignado” están desde anoche en los dominios del “viudo alegre” y de la rubia peligrosa... Será.



MOÑOS. Mandan a decir que ya sospechaban desde un principio que el “resignado” de El Hatillo no asomaría el cacho, porque “siempre ha sido así”, y que eso de ponerse los moños es parte de su “estrategia” de campaña... Será...



RARO. Pero, el “resignado” salió ayer con un tuit medio raro, en el que tira la cantada de presuntas amenazas a muerte... Será posible.



ARDILLA. “Qué casualidad, el lente de Ayllon captó la imagen de Fred, la ardilla en mi casa, cuando la asamblea de Salvemos Honduras resolvía no presentarnos a la convención. Lo grave es la muerte anunciada a Ricardo por la decisión. Estamos advertidos”, dice.



MADRID. El Indómito solo va a lo que va a la convención y luego pinta llantas para la madre patria, donde participará, a partir del lunes, en la cumbre climática. El evento es el mismo que se iba a realizar en Chile, pero, como allá el maíz sigue a peso, la trasladaron a Madrid.



CARA. Sepa Judas por qué, pero ni funcionarios ni diputados quieren dar la cara en defensa del gobierno de su partido. El único es el pobre Anduray. Los demás están pintados.