JAMÁS. El que tenga oídos, que oiga... Mauricio Oliva manda a decir que mientras él sea el power del Congreso, jamás de los jamases se prestará para darle vuelta de calcetín al sistema de gobierno... Será.



OPINIÓN. Eso de Ebalito, dice el number one del Congreso, es su opinión personal, y reafirma que mientras él se mantenga al frente del legislativo, eso del gobierno parlamentario no pasará... Para qué, entonces, buscarle tres pies al gato.



REINADO. Ya solo falta, manda a decir “Maribel Ya”, que se les ocurra un reinado. Cambiar el sistema de gobierno presidencialista por una reina o un rey. No hallan qué inventar, dice.



SULTÁN. No sería mejor un sultanato –como en los dorados tiempos del Imperio Otomano- cuando el señor sultán tenía un harem hasta de 40 esposas. Pura envidia que le tenían al hombre.



MACETA. El señor de la televisión también ha reaparecido, en carne y hueso, para echarle maceta al mentado gobierno parlamentario y denunciar que le quieren entregar el poder al Congreso y otras hierbas... Será.



REELECCIÓN. Cada loco con su tema. Mientras unos andan con esa onda del gobierno parlamentario, los aesejotas andan desjuiciados proponiendo una consulta popular –como la cuarta urna aquella- para salir del maíz picado con la reelección... Ja... je... ji... jo... ju...



JALAN. Pues, hombre, Hilario, mañana se instala la gran convención “viudo alegre”, allá en Danlí. Pero, por primera vez en “long time”, las cosas no están claras y parece que unos jalan para un lado y otros para otro. A ver, dijo el cieguito.



DANLÍ. La bulla es que el “Niño Gualaco” y compañía le entrarán en la convención a la papa caliente de la reelección presidencial. Y qué tal, si como lo dijo el lunes el bigotudo olanchano, y también se pronuncian a favor de una consulta para el “gobierno parlamentario”.



CRIVELLI. Hasta que le echaron el guante a Leopoldo Crivelli. La “people” del MP le llevaba un hambre perra, pero siempre lo salvaba la campana. Los liberales juran que es pura “persecución”...Será...



PATAS. En los dominios de Danielito columbraron esta semana a doña Xiomara y a LZ en un evento de partidos de izquierda. Pero, como el mundo está patas arriba, la bulla es que Danielito y la Chayo están apoyando a un mexicano de derecha para que encabece el Foro... Ja... je... ji... jo... ju...



ANDORRA. Saludes les manda Lisandro desde Andorra y les pide que se porten bien mientras regresa a estas latitudes. Por lo menos ha aprovechado el viajecito para abogar por los fondos verdes.



ARAÑA. Tito Livio Moreno se perfila como el nuevo power del EMC, en sustitución del futuro “analista político”, René Ponce Fonseca. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que él es el hombre.