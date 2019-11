RAP. Gobierno corporativo, tripartito y paritario para el Infop –al estilo RAP- pide el Juanca del Cohep. A ver si se oye, padre...



LOCOS. Que por qué mejor no se la pelan con ese gobierno corporativo, manda a decir el sindicato del Infop. Con esos salarios que ganan los sindicalistas, ni loco que estuvieran para apoyar el cambio.



AMHON. Más respeto para la Amhon, por favor, pide el chele Cano. La bulla es que solo son tres las alcaldías que atracan a pulperos, emprendedores y microempresarios, pero, como por unos pagan todos.



EBAL. Ha pegado el bigotudo olanchano con su propuesta de darle vuelta de calcetín al sistema de gobierno presidencialista y cambiarlo por uno parlamentario. Hasta Ebal lo manda a felicitar desde sus aposentos de Palacio.



TUITS. “El país necesita un sistema parlamentario, con diputados electos por distritos, donde esté dividida la jefatura del Estado de la jefatura del Gobierno y donde todos los sectores estén representados dentro del Parlamento y el gobierno”, dice Ebalito en una retreta de tuits... Ummmmm...



AHIJADO. Que mejor ni lo espere en la convención, le manda a decir el hombre de El Chimbo a su otrora ahijado, el “Niño Gualaco”, porque ni él ni el lobito ni Montalbán asomarán el cacho... ¡Vaya, jodido!...



CACHO. El buró político olivista decidirá hasta hoy si asoma o no el cacho a la convención “viudo alegre” o si mejor se va de gira, así es que, todavía no todo está escrito. El “resignado” también amenaza con no ir.



CABEZA. Ajá, y si no va el hombre de El Chimbo ni Maduro ni el chino Castillo ni el “resignado” ni “Netanyahu”, significa, entonces, que solo asomaría el cacho el movimiento sin cabeza, y siempre sin cabeza, porque el “papi” todavía no da el “sí”.



TERROR. Como decía Jorge Arturo en su apogeo, “yo no sé de qué se asustan”, el terror de los periquitos asegura que más bien esta ha sido la evaluación con los “mejores” resultados, porque pasó el 12 por ciento, mientras que en las dos últimas no pasó ni siquiera el 10 por ciento... Pues, andan “bien” los docentes.



CHICO. Marlon Escoto, el importado, ha revelado que en sus tiempos de ministro hasta se peinaron los exámenes del concurso y los “uñudos” le dieron un seminario con las respuestas a los concursantes. Lo divertido es que unos bárbaros ni así pasaron. ¡Cosa más grande en la vida, chico!...



SOLO. Lamenta ME que este año 2019 solo se han dado 70 días de merienda escolar, contrario a otros años, que se dieron hasta 180.



VIGILIA. Viento en popa el operativo “Navidad Segura” de la Fusina en los 18 departamentos. El futuro papi le manda a decir a la “people” que no se aflija ni se afloje en esta temporada, porque, como decían Los Polivoces: “La Fusina siempre en vigilia”.