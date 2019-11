ROGER. Que por favor lo dejen trabajar en paz, que ya no aguanta tanta persecución, manda a decir don Roger Valladares. Lamenta el hombre que por una simple comita o un puntito le quieren cerrar su universidad.



MIEDO. Picho Larach, el antecesor del Juanca en el Cohep, también ha sacado la cabeza para denunciar que hostigan y le meten miedo a las empresas, y advierte que eso solo generará más desempleo en el país... Será posible.



HULE. A oídos de los dirigentes de los chiquitos, “Voz de Muerto” les manda a decir que en las próximas elecciones ni sueñen con credenciales, así es que, se acabó la fiesta. Al suave los dejaron hule.



JEFE. Condecorado el jefe del EMC. Solo faltó que le cantaran las golondrinas. El acto lo encabezó JOH en carne y hueso. El generalísimo es gran parlanchín y no descarta convertirse en “analista” cuando pase a retiro, el otro mes. Como aquí todo mundo es “analista”.



ACTIVISTAS. Hasta unos furibundos activistas, de uno u otro partido, ahora son grandes “analistas”. Hasta en eso hemos retrocedido, como el “camaleón”, como dijo una vez la amiga excandidata.



VUELTA. El olanchano ahora anda con la onda de darle vuelta de calcetín al sistema de gobierno y cambiarlo por uno parlamentario, como en las Europas. El líder supremo de Libre jura que el sistema presidencialista hace tiempos que pegó el macanazo.



ALIANZA. El bigotudo olanchano le ha propuesto a sus aleros SN y LZ que hagan una alianza y que el candidato lo ponga el partido que saque más votos en sus internas. Pero, lamenta que ni uno ni otro le han contestado. No se oye, padre...



HOTEL. Los “papis” y “mamis” de la Patria se volverán a ver las caras mañana en el hemiciclo, incluida la pareja de refundidores que ha andado bailando en esas redes, por el culebrón del hotel. En esos congresos móviles, si no es una cosa, es otra. La otra vez fue una diputada que se bañó en unas aguas termales como Dios la trajo al mundo.



FOFO. La diputada reafirma que su compañero se le metió a la habitación a la brava y que se le acostó bien campante en la cama. Será... A ver qué dice y qué hace “Fofo” Pastor, el power del Tribunal de Honor de Libre.



REFORMAS. A ver si mañana le entran a las llevadas y traídas reformas electorales, a la segunda, tercera y cuarta vuelta. A la vuelta de calcetín, a la vuelta de carnero, y a la vuelta del “perro ahorcado”.



KEIKO. Pues, hombre, Hilario, la Keiko es pa’ fuera del mamo que va. Para que vean que no solo Lula se sacó el gordo con la liberación. Tal vez así apagan tantas humazones en la región... O las terminan de encender.



PÍO. Pobres bosques de Olancho, Colón y El Paraíso. Son filas y filas de rastras y ni el ICF ni Mi Ambiente ni nadie dice ni pío.