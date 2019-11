PUNTO. Para que ya dejen de inventar que se va a quedar, que no sé qué, que aquí que allá, el “Niño Gualaco” sentenció en la preconvención de SPS que JOH terminará su mandato el 27 de enero del 2022 y se regresa a Gracias. Punto. Vaya...



CIELO. Otra vez cielo azulado el fin de semana. El “Niño Gualaco” anduvo desjuiciado todo el fin de semana encabezando preconvenciones por los cuatro puntos cardinales, de cara a la gran convención “viudo alegre”, este fin de semana, en Danlí.



ALAUCA. Reinaldo estuvo el fin de semana en SPS y en Yuscarán, Oropolí y Alauca, en El Paraíso, luego se desplazó a Yoro, Olancho, Colón y Choluteca, así es que no ha parado.



CHICO. Lo raro es que Mauricio Oliva no asomó el cacho a la preconvención que montó Reinaldo en sus dominios de Cholu y tampoco fue a Yoro, Olancho, Colón y El Paraíso. Sepa Judas por qué no llegó y, que lo averigüe Morgan, papa... Cosa más grande en la vida, chico...



BOMBA. La “Mujer Araña” anduvo regando la bomba en Cybex el fin de semana que ni “Netanyahu” ni el “resignado” de El Hatillo han decidido si asomarán o no el cacho a la gran convención. La bulla es que el dúo anda juco por el “ventajismo” y por lo de Cuqui... Allí los va a bloquear el Cuqui, como al chele Cano.



GUITARRA. La muchachada le preguntó a SN cuál es su opinión sobre el olanchano, su exaliado, y contestó que “toca bien la guitarra”. Sepa Judas qué habrá querido decir.



UNIDAD. A “Voz de Muerto” lo volvieron a columbrar en misa con los coordinadores liberales de distritos, en la capital. El exasesor de SN anda con la onda de la unidad y que los liberales regresen a casa, para sacar a los azulejos del poder.



ALIANZA. El otro que no para es JLM. El muchacho continúa con sus giras por todos los confines de la “res-pública” y reafirma que la oposición se tiene que hacer un nudo en una alianza y la debe encabezar el PL. ¿Y OM? ¿Y RV?...



HIJO. El sábado columbraron en Intibucá a Mario Noé Villafranca, en una reunión del Partido Liberal. Todos los caminos indican que regresa, como el hijo pródigo, al PL. El vice del CN anduvo en compañía de Víctor Cubas.



LECHE. Ojalá que el terror de los periquitos y los dirigentes magisteriales ya dejen de llorar sobre la leche derramada. Si salieron reventados más del 90 por ciento, ya estuvo, pero, los que pasaron, pasaron.



DEDO. Que ni se les ocurra repetir el concurso. Que manden a los reventados a las olimpiadas, previa preparación, pero tampoco pueden ponerse a nombrar maestros de dedo.



HISTORIA. Pues, hombre, Hilario, todos los caminos indican que Evo ya es historia en Bolivia. El fin de semana, con el apoyo de la bancada indígena, anularon las elecciones de octubre y volverán a convocar.