CHOFER. El Indómito anduvo ayer de chofer del embajador Palmero –de la Unión Europea- y lo anduvo roleando por los antiguos dominios de los mayas. Hasta de guía turístico le sirvió al hombre.

LISTOS. ¿Quiénes están listos para recorrer Honduras?, mandó a preguntar JOH, luego de recibir, junto al embajador Palmero, el corredor La Entrada-Santa Rosa de Copán y La Entrada-Copán Ruinas.

DOLOR. “Un sueño hecho realidad. Durante muchos años, la carretera de occidente fue un dolor de cabeza. En unos instantes estaremos entregando al pueblo hondureño una carretera de primer mundo. Fue una promesa. Hoy estamos cumpliendo”, dijo el Indómito en un tuit.

FISCALES. Espaldarazo y medio el que los jefes de las distintas fiscalías le han dado al FG a través de un comunicado oficial. No solo mandan a decir que “Yul Brynner” los apoya mil por mil, que no mete sus narices en sus investigaciones –o sea que hay independencia- sino, que ha logrado transformar el MP. ¿Estáis oyendo, JV?...

LISOS. Para anoche se anunciaba una conferencia de prensa del terror de los periquitos para informar, con pelos y señales, lo del concurso docente. La bulla es que no hallan cómo salvar el proceso y que quieren dejar pasar lisos a decenas de aplazados. Y esto que chepearon.

REVENTADOS. Vergonzoso y penoso si es cierto que más de la mitad de los docentes salieron reventados y que en algunos departamentos la cifra de aplazados supera el 90 por ciento. ¡Por Dios! Qué le puede enseñar uno de esos “maestros” a un niño.

ILUSTRES. Preguntaron en las pruebas que cuántos municipios tiene Honduras y uno de los ilustres contestó que 25; preguntaron que quién escribió la letra del Himno y uno respondió que Chilo Cruz; preguntaron quién fue el sabio Valle y uno dijo que fue un alcalde de Choluteca.

GALLO. El terror de los periquitos ha sido contundente. No se anduvo con rodeos para decir que el que pasó, pasó, y el que no pasó, no pasó... Jueeeeee. ¡Qué hombre!... Más claro no puede cantar un gallo... Ja... je... ji... jo... ju...

HOTEL. Culebrón y medio el que se tienen los refundidores por el presunto conato de violación de una “mami” de la Patria por Cortés. La diputada jura que su “compañero” se le metió a la brava a su habitación, en el hotel de Cholu, y le quiso echar el caballo.

CARLÓN. Pero su “compañero” refundidor pide que lo registren y jura por Carlón que never and never intentó ni tocarla. Pero, por si las moscas, la bancada ya le mandó un telegrama al Tribunal de Honor para que ponga a sus “Sherlock Holmes” a investigar la denuncia.

MARCHA. “Evo, amigo, el pueblo está contigo”, fue la consigna ayer en la marcha del olanchano en apoyo al boliviano. Solo que casi no le llegó gente. Qué habrá pasado.