ALCALDES. Cómo se ha arruinado Puerto Cortés con tantos hechos violentos, al igual que ciudades como La Ceiba, Danlí y Comayagua. Pero, las voces de sus alcaldes nunca se escuchan, aunque sea para exigir mayor presencia de la Fusina.



NEVER. Para que ya dejen de inventar, que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté, Mauricio Oliva le reveló a la muchachada, allá en Cholu, que el Indómito le ha confesado en privado que never and never buscaría quedarse otro cuatro añitos, así es que, ya están sabidos.



FILA. La bulla es que el Indómito estará en primera fila, en carne y hueso, en la convención del viudo alegre. Otro que también llegará, pero no como candidato, sino como figura prominente del PN, es el “Papi”.



CABALLO. En esas redes no hallan qué inventar. Desde antenoche han estado dele que dele con que un diputado le quiso echar el caballo a una compañera diputada, en el Congreso Móvil de Cholu... ¡Qué lenguas!...



MARCA. Éxito total la cumbre de Marca País organizada por María Andrea Matamoros, la ministra de Comunicaciones, en la cuna de los mayas. Se trata del primer encuentro de su tipo a nivel latinoamericano.



INFOP. El Urtecho le sacó el machete a los del Infop y a los funcionarios de la Vida Mejor. El hombre jura que no sirve ni uno, que los meten a todos en una licuadora, y no hacen uno. Será posible.



SEGUNDA. El Toty también reapareció con sus tuits para echarle la segunda al Urtecho y le manda a decir que hay que seguir exigiendo resultados, no solo en el caso del Infop, sino, en todo, porque el sector productivo merece respeto... Será...



LÁPIZ. Por fin se hizo el concurso docente. Tantos años de espera, pero, por lo menos son más de cinco mil plazas. Con tal y no lo politicen. Que ya no halla diputados pidiéndole a las maestras que le “saquen punta al lápiz” a cambio de una plaza.



VOTO. Al menos hasta ayer, al cierre de las olimpiadas docentes, no había quejas ni denuncias. Ojalá y nadie aparezca luego pidiendo conteo de voto por voto, segunda vuelta, o que repitan los exámenes.



ASILO. Pues, hombre, Hilario, ha arribado a Guatemala el primer hondureño devuelto de USA, para que espere allí meses y meses si le dan o no el asilo, todo como parte del “tercer país seguro”.



KENNEDY. Caramba, compa, como dice aquel, hoy se cumplen 56 años del asesinato de Kennedy y, hasta el sol de hoy, no se sabe quién lo mandó a palmar. Ni siquiera quién disparó, porque eso de Lee Harvey Oswald nadie se lo traga.



PAN. Esos del PAN le llevan hambre a Evo. Ahora están pidiendo que lo declaren non grato en México y le mandan a preguntar que por qué puercas no pidió asilo en los “paraísos socialistas” de Cuba o Venezuela. Solo porque es indígena. ¡Bárbaros!