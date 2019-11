EJE. Penoso y vergonzoso que ni los institutos de previsión como el Injupemp, Inprema, IPM e Inpreunah apoyen a sus afiliados con préstamos para viviendas. Les pela el eje. Juntos, los cuatro, no llegan ni a 500 casas entre 2018 y 2019. ¡Bárbaros!...



BANCOS. Sepa Judas por qué –y que lo averigüe Morgan- pero los honorables de esos institutos de previsión prefieren tener el billete en los bancos, que solo les pagan el 8.5 por ciento, que prestárselo a sus afiliados al 13 y hasta el 14 por ciento. ¿Por qué será?... Ummmm...



VACA. Polvareda y media la que ha levantado el “Niño Gualaco” con el nombramiento del Cuqui como director electoral del PN. El “resignado” de El Hatillo y sus pupilos, el Ekónomo y el chele Cano, le cayeron en vaca.



AIRE. Pero, la bulla es que al Cuqui y al Ekónomo les jalaron el aire y los pusieron en tres y dos, hasta que se juraron amor eterno, y fumaron la pipa de la paz. Temprano se habían dicho hasta de lo que se iban a morir.



TUIT. A otro que pusieron clarinete fue al “resignado” de El Hatillo y la bulla es que, como prueba de su compromiso con la “unidad”, hasta retiró un tuit mortífero que había mandado. Por eso dicen que, donde manda capitán...



CALONA. El problema, dijo temprano el Ekónomo, es que el Cuqui es un conspicuo miembro del movimiento sin cabeza. Y, el que no crea, dice, que le pregunte a Calona dónde estaba Cuqui el día que lanzaron ese movimiento.



CANO. “A partir de hoy somos enemigos... apuntala... sos un mentiroso... un farsante... no te me acerqués... ni mencionés mi nombre... lo tomo muy personal”, le mandó a decir el Cuqui al chele Cano... ¡Vaya, jodido!...Pero el Ekónomo le dijo que se bajara de esa nube.



GOLPE. Ajá, y el bigotudo olanchano, se quejan Suyapita y la “people” de SN, en vez de convocar a sus bases para echarle riata a los cachurecos, está convocando para condenar el “criminal golpe” en contra del hermano Evo. Solo el diputado “jacuzzi” anda feliz.



CINCO. Pues, hombre, Hilario, socializado el Programa de Desarrollo Agrícola. Estuvieron las Fuerzas Armadas, INA, SAG, Infop, en fin, y mandan a decir que los chafas no tocarán ni un cinco partido por la mitad, los desembolsos serán anuales con base en resultados, y solo aplicará a campesinos con menos de siete manzanas.



PILÍN. Caramba, compa, como dice aquel, esas ya son señales. Una Lorena Bobbitt catracha le corta el pilín a su chavo, un muchacho endiablado y desalmado degolla a su bebé de cuatro meses, los de la comunidad LGTBI pintarrajean la Catedral con mensajes obscenos, en fin...



CORAZA. Nuevo recurso del MP, teledirigido al hemiciclo, esta vez en contra de la coraza. Ya van dos al hilo. Batazo el uno, batazo el otro. Parece que la “guerra fría” se ha calentado.