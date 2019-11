CIELO. Anunciaron frente frío y cielo nublado el fin de semana, pero estuvo totalmente azulado, Mauricio Oliva en el oriente, Reinaldo en occidente y el “resignado” de El Hatillo en el norte. Solo el “papi” todavía no le da el “sí” al movimiento sin cabeza y mejor se la dio para los dominios de Nelson Mandela.



CUQUI. Allá en La Esperanza, en la preconvención azuleja, reapareció el Cuqui, vivito y coleando. No había vuelto a asomar el cacho en ningún evento de la estrella solitaria desde que le echaron baigón en la ENEE.



MANGA. La guapa “Olguita” también apareció en la preconvención de La Esperanza, flaqueada nada menos que por el “Niño Gualaco”. A propósito, será cierto que la joven “resignada” es el as bajo la manga de la camisa de Palacio, en caso que no logren convencer al “papi”.



PORTEROS. Reinaldo reveló que algunos lo han estado enganchando para que se tire, y le prometen apoyo, pero dijo que en un equipo “no todos pueden ser porteros ni delanteros”, y él está concentrado en la unidad de la estrella con solitaria. O sea que ya no se lanza. Ajá, ¿y a quién apoyará?



CHOLOMA. El “resignado” de El Hatillo reapareció en Choloma, junto al Ecónomo, su líder en la costa norte. Allá se volvió a quejar de que le espían sus llamadas y “guasat”, como dice aquel.



ALIANZA. No estuvo mal la marcha de los liberales, refundidores y nasrallistas en SPS, el fin de semana. LZ aseguró en su discurso que la alianza entre el PL, SN y Libre viene y nadie la detiene, aunque denunció que la quieren boicotear en las reformas electorales... Será...



EVO. El bigotudo olanchano está convocando a su “people” a marcha para el próximo viernes, para protestar contra el “criminal golpe de Estado” en contra del hermano Evo. ¡Ah! Y a favor de la “maxi”...Ummmmm...



PAC. Al “Pelón 70”, el “salvador del PAC”, lo columbraron ayer celebrando sus ticinco. Rafael Virgilio jura que ya está a un pelito de quitarle el PAC a la Marlene y cree que ese nuevo partido de SN -su otrora líder- será un fracaso.



VEINTE. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que varios funcionarios y empleados públicos andan jucos, y que la han llamado para ponerle la queja de que les están sacando veinte mil yucas de sus salarios, para aportación no saben de qué ni para quién.



NOCHE. La bulla es que Marito Pineda, el ex de Idecoas, vuelve al gobierno, ahora en el puesto de “noche clarita”. Y no era que se había ido con “Netanyahu”. Lo que no se sabe es dónde mandan al brother de Waleska.



PÚAS. “Leíto” tiene la esperanza de que los buenos de Covi le harán caso esta vez y quitarán las púas del peaje de Zambrano. Manda a decir que hoy hará una visita, para ver si le pararon bola.