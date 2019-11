PASO. Sepa Judas qué quiso decir o a quién puercas le manda mensaje, pero Mauricio Oliva dijo ayer en la zona oriental, que “a mí nadie me anda rogando, yo doy un paso al frente y le digo al Partido Nacional: Presente”... ¡Vaya, jodido!...



SOLO. “Netanyahu” dijo que ya fue regidor en la muni de Cholu, cinco veces diputado, dos veces vicepresidente del CN y dos veces presidente, así es que, ya solo le queda un escalón más: “La Presidencia de la República”... Vaya...

TROJES. Acompañaron al doc en su gira por Trojes, además de chocoyo y el patepluma, sus peluches, la “rubia peligrosa” y Mario Segura, jefe de bancada del PL.



PÚAS. Esos de Covi no le paran bola a “Leíto” y le mandan a decir que mejor se las pele si creen que van a salir corriendo a quitar las púas... ¡Vaya, jodido!... Que le anduvieran con esos mates a Danielito. Los fusila.



SIGUA. A ver quién gana el pulso. Cuando comenzaron a construir la caseta de peaje de Siguatepeque, un exministro del Insep aseguró que no lo permitiría, porque eso no estaba en el contrato, pero, ya ven...



AMENAZA. Lejos de quitar esas cosas, el cipote de Covi amenaza con instalarlas también en las casetas de Siguatepeque y Santa Cruz de Yojoa. Qué tal. Bien, gracias.



PAPI. Muchísimas felicitaciones recibe un conocido portavoz militar, porque no tarda en ser “papi”, y hasta podría contraer nupcias. Congratulations...



ALBA. Evito no tiene ni una semana de haber pintado llantas de Bolivia y ya le echaron baigón a los funcionarios del Maduro venezolano. La Jeanine también anuncia que se zafan del Alba y de la Unasur. Por suerte, para Maduro, la Cristina ya viene de regreso, de la mano de su presidente fantoche.



VODKAS. Hasta Vladimir Putin se le ha dado vuelta en lo parejo a Evo. El ex de la KGB y power del Kremlin manda a decir que Rusia le da la bienvenida a la Jeanine, y hasta la invita a Moscú para que se echen unos cuantos vodkas, para el frío.



AVIÓN. Alguien comentaba con el bigotudo olanchano las diferencias entre lo que le pasó a él y a su alero Evo. A él lo sacaron de su casa, Evo se salió solo; a él lo montaron a un avión de la FAH y lo fueron a tirar a CR, Evo se montó solo a un avión de la FAM y se la dio para México.

APOYO. La otra cosa es que el olanchano tuvo todo el apoyo de la mentada comunidad internacional, incluido el mismo embajador “pitiyanqui” en Tegucigalpa, que se moría por él, y Evo no tiene apoyo de afuera, a excepción del busero superado.



BUSEROS. Que alguien me explique, piden unos chuscos, dónde puercas hacen del uno y del dos todos los buseros y cobradores que circulan por la ciudad. Pues, hombre, Hilario, la respuesta es que en la calle. A ver si el tal IHTT les pone letrinas móviles en las terminales.