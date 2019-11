OLIVA. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, presentó el proyecto para perdonarle a más de 10 mil maestros el pago de capital, intereses y recargos por reparos que les había hecho el TSC.

PAN. “Se hizo justicia”, manda a decir “Netanyahu” en un tuit. La iniciativa del number one del hemiciclo fue aprobada por unanimidad de votos. Para que vean que ahora se llevan como el pan con mantequilla.

BALDE. ¡Eureka! Apareció por fin la aclamada Superintendencia de Concesiones... Huurrraaa... Está vivita y coleando por si creían que ya había pateado el balde... “I can’t believe it”.

PÚAS. Abusivos esos de Covi. Cómo se les ocurre poner cercas de púas para frenar a los abusivos que no pagan peaje. El cobro es ley y tienen que pagar, aunque no le guste a la “people”, pero hay maneras civilizadas de cobrar.

LEÍTO. A propósito de Covi, ninguno de los tres peajes de la CA-5 cuenta con lo que debe contar toda estación de cobro, como sí lo tienen en Ecuador: Ambulancias, paramédicos, talleres mecánicos móviles, grúas, bomberos, en fin... ¿Estáis oyendo, Leíto Castellón?

VILLA. Inaugurada anoche, en El Picacho, la primera Villa Navideña, de las muchas que habrá en esta temporada en los 18 departamentos. El acto fue encabezado por la Primera Dama. Las villas incluyen tour de San Nicolás, cines navideños, karaokes, nacatamaleadas, en fin...

VEGAS. El olanchano va soplando para Las Vegas, pero a Santa Bárbara, no a Nevada. Y no estuvo la semana pasada en los territorios patepluma. Será que se piensa volver a lanzar. Porque a Xiomara no la lleva.

JAMÁS. El chele Castro jura y perjura que el señor de la televisión jamás de los jamases volverá a ser candidato de Libre y anuncia que, en el remotísimo caso que eso se diera, sería el primero en renunciar... Será...

MISA. Reinaldo ya anda otra vez por la capital federal y ayer volvió a tener misa con el uruguayo de la OEA para hablar del futuro de la “maxi”. El “Niño Gualaco” dice que le dijo a Almagro que “debemos fortalecer nuestras instituciones, darles herramientas, y presupuesto”.

TIGRA. Ya casi listos los requerimientos fiscales por La Tigra. A ver quiénes son los “premiados”. A quién se le ocurre autorizar semejante construcción a menos de 500 metros de la zona de amortiguamiento... Es pal mamo que van...

APUESTAS. La “people” ya empezó a cazar apuestas sobre lo que le espera a la “maxi”. Hasta ahora hay un empate técnico entre quienes le van a que se queda y los que creen que le decretarán extremaunción.

ALAS. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que la “maxi” continuará en estas latitudes, solo que le cortarán las alas en materia de investigación, y deberá centrarse más en fortalecer las instituciones de aquí... Será...