TASA. Quién da más... quién da más... quién da más... De la tasa que ofrezcan los institutos de previsión, las cooperativas y los bancos, va a depender el éxito o el fracaso de la Ley de Alivio de Deuda.



YUCA. El ejemplo lo debe dar el Estado y el Injupemp ofreció ayer una tasa del 13.5 por ciento de interés. A ver si la yuca de la Martita se baja más, aunque sea a un 12 por ciento.



MESA. Instalada en la capital federal la mesa de evaluación de la “maxi”. De ese resultado dependerá si sigue o no. To be or not to be… A ver, dijo el cieguito.



CALLEJAS. A ver si sus correligionarios y parientes se acuerdan hoy de llamar a Callejas para felicitarlo por su cumple. Tal vez le mandan aunque sea un “guasat”, como dice aquel. Su primo del alma dice que sigue enfermo, pero en proceso de recuperación.



MIEL. La bulla es que no todo es miel sobre hojuelas con la convención azuleja, y que hay unos pesos pesados que ya mandaron mensajes de que mejor no los esperen, porque no piensan asomar el cacho... Será...



BOMBA. La “Mujer Araña” anda regando la bomba en Cybex que algunos líderes cachurecos no están nada contentos por la manera en que se está planificando la convención, y porque creen que algunos organizadores están más interesados en llevar agua a su molino, que en la unidad partidaria.



NOMBRE. Pobre “viudo alegre”. Hoy que por fin bautizan una convención con su nombre, podría salir cachinflín. Mejor le hubieran puesto convención “Walter Chávez”.



ESPÍAS. Sepa Judas a quién le deja ir el riflazo, pero el “resignado” de El Hatillo denuncia en un tuit que le están espiando sus llamadas y “guasat”. “Nos observan, nos escuchan, ven tus mensajes”, se queja... ¡Ahhh! y anuncia que la historia continuará.



NUDO. El PL, manda a decir JLM, debe encabezar la alianza de oposición. El hombre llama a Flores, LZ, OM, Mario Segura, Elvin Santos, Micheletti, la Gaby, en fin, a deponer posiciones y a hacerse un solo nudo. Solo a “voz de muerto” no mencionó. No lo quiere.



VOTOS. La Dinora le manda a decir a los partidos chiquitos que se alisten, porque, el que no saque por lo menos el dos por ciento del total de votos, “goodbye”. Si eso ya está en la actual Ley. Que se la pasaron por allá donde dijimos, esos son otros cinco pesos. Y, el que no crea, que le pregunte a Romeo y a “Papita”.



FOTOS. Revolotean en esas redes fotos de Evo con unos semejantes cueros y hasta presuntos videos eróticos de la autoproclamada presidenta de Bolivia. Foto que suben de Evo “garañón”, video caliente que suben de la Jeanini.



INDIA. Será cierto ese video de que el proyecto de riego de Jamastrán está botado. Lástima, porque es un préstamo de la India, que deberán pagar todos los hondureños. A ver si Aniceto aclaro eso.