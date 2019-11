GOLPE. Cuál golpe, les manda a decir Salvador al olanchano, al Grillo y a todos los que lloran la suerte de Evo. SN dice que no hubo golpe, y más bien felicita a las Fuerzas Armadas bolivianas, porque no siguieron apoyando al “dictador”... ¡Vaya, jodido!...



OEA. Palabras del Almagro: El “golpista” es Evo, porque se quiso peinar las elecciones y perpetuarse en el poder. Con razón la izquierda de cafetín le dice “cadáver putrefacto” a la OEA. La única OEA buena ha sido la del “insulso” aquel que bailaba al son que le tocaba Chávez.



CHON. El mensaje de Almagro es porque solo “golpe” tienen en la boca. Claro está, cuando se los dan a ellos, pero, cuando son ellos los del golpe, es la “revolución del pueblo”... Cómo no, chon...



JEANINE. La Jeanine se proclamó nueva presidenta de Bolivia sin haber quórum. La casaca es que quiere llamar cuanto antes a elecciones. Con tal que después no se haga la loca y se quiera quedar.



MEJOR. El Nájera le manda a decir a los generadores que por qué mejor no se la pelan si creen que les van a aprobar esos 33 contratos que les enviaron de Palacio.



SOL. Que alguien me explique, por favor, pide Bader Dipp, cómo puercas es que a esos contratos solares les están pagando la potencia firme. Al menos, claro está, que esa energía no la estén generando con el sol de la Vía Láctea, sino, con el sol de la Constelación de Orión.



TIGRA. La bailarina anda que le cabe un elefante, porque en el MP les pasaron el guacho que vienen requerimientos fiscales contra los vivos que dieron el permiso para el proyecto de La Tigra. Qué bueno.



BARRA. El señor de la tele llegó con barra y todos los mikis a presentar su nuevo partido en los aposentos de los nuevos trillizos. Tuvo que llevar un pick-up con todas las cajas.



FERIA. Por cierto que, con la feria de nuevos partidos que han aparecido, unos chuscos estaban ayer dele que dele con que ya solo falta que lleguen “Los Locos Adams” y “Los Tres Chiflados” a inscribir el de ellos. Aunque vale aclarar que SN sí tiene “people”.



CÓDIGO. El Juanca anda volando en el hemiciclo. Complaciendo peticiones del Cohep, el CN le dio jabón a 32 artículos del nuevo Código y eliminó la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Mientras otros quieren cambiar las cosas y el mundo a puros tuits, Juanca sí hizo una propuesta seria.



LÍNEA. Un momentito, le manda a decir Lisandro a la embajada gringa en San Salvador, no tan rápido. La línea de cierre del Golfo de Fonseca pertenece a los tres Estados ribereños y no hay frontera colindante entre El Salvador y Nicaragua, así es que, más respeto, por favor.



CERO. Otra vez el cuento de la “cero pólvora” en Navidad. El 24 y el 31, a las 12 de la noche, parece la guerra en Siria. Sean serios.