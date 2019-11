OASIS. Si aquí más bien estamos en un “oasis de paz”, como le encantaba decir a un excanciller en tiempos de Rosuco, comparados con esos desmadres en América del Sur. “Guerra civil” era el grito ayer de miles de indígenas armados en Bolivia.



LULA. Y qué creen que viene en Brasil ahora que Lula salió del mamo. En Chile la cosa no para y en Argentina ya viene de regreso la “compañera Cristina”.



GOLPE. Los zelayistas de aquí –y algunos “analistas” que son más zelayistas que los zelayistas- andan dolidos por el tal “golpe”. Allí estaba uno diciendo que lo sacaron los “racistas” solo porque era indígena.



TUSTE. Lo divertido es que los que más andan dolidos son los que solo le pasan volando candela a los chafas de aquí porque no le dan en el tuste a JOH. Ajá, o sea que, lo que aquí sería buenísimo, allá es malo.



SERIOS. Los otros dolidos son los que denunciaron el tal fraude, los votos rurales y los apagones el día de las elecciones. ¿Entonces? O sea, lo que aquí es malo, en Bolivia –con el compañero Evo de candidato- es buenísimo. Hay que ser serios.



CARA. Lo cierto es que Evo ha sido el mejor presidente de todos esos que orbitaban alrededor de Chávez. El hombre le cambió la cara a Bolivia. Logró sacar a su pueblo adelante, combatió la pobreza, aumentó el crecimiento económico a 3.5, según la Cepal, impulsó la infraestructura, en fin... Pero, una cosa es una cosa, y otra es otra cosa.



GUAIDÓ. El que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, le manda a decir Trump al Maduro venezolano y a Danielito. A ver si es cierto, porque al pobre Guaidó lo dejaron enchutado.



CNBS. Es urgente –manda a decir JOH- que la CNBS publique el reglamento de la Ley de Alivio de Deuda y que los institutos de previsión, cooperativas y bancos preparen sus ofertas para sacarles las castañas del fuego a miles de trabajadores.



PASOS. Los chiquitos ya sienten pasos de animal grande con la eliminación del “bisnes” de las credenciales. Hay un dueño de un partido bisagra que ahora es gran hacendado gracias a ese negocito. Y esto que solo es una vez cada cuatro años.



BUENA. El partido Vamos y el Pinu mejor están proponiendo la ciudadanización de las mesas y que así nadie –ni liberales ni cachurecos ni refundidores- tengan credenciales. Good idea.



ROJO. Mario Noé les manda a decir que never and never ha renunciado a su ciudadanía liberal, que sigue amando el rojo-blanco-rojo y el rojo encendido de la libertad, así es que, ya están sabidos.



GRACIAS. Pedazo de edificio y no papadas el que tiene ahora la chepa allá en Gracias, los dominios de JOH. Para que vean porqué es bueno tener un presidente de su terruño. Y, el que no crea, que le pregunte a los “pajeños” en tiempos de Rosuco.