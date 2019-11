EVO. Saludes les dejó Evo, pero les manda a decir que volverá, como McArthur. Antes de renunciar no le quedó de otra que convocar a nuevas elecciones, luego de que las Fuerzas Armadas y la policía dieron un paso al costado y lo dejaron solo.



OEA. Hasta la Central Obrera Boliviana, que era su tradicional aliada, se sumó a las voces que pidieron su renuncia después que la auditoría de la OEA confirmó el fraude. Aunque la Rixi dijo que eran las elecciones más limpias que había visto.



CASA. El bigotudo olanchano y su alero, El Grillo, estuvieron ocupados todo el fin de semana alertando que la derecha boliviana fraguaba un “golpe de Estado” en contra del hermano Evo. Por cierto que Evito denunció que las turbas le quemaron la casa a su hermana.



MARTES. Hasta Benedicto, no XVI, sino Santos, apoderado legal de Libre y director del colegio de Los Pinos, anda en la excursión por la Madre Patria, como invitado especialísimo del terror de los periquitos. Allá lo columbraron en el Santiago Bernabéu. Por cierto que los directores viajeros se reúnen todos los martes en La Florencia.



GIRAS. Los olivistas andan que no caben por la reactivación de las giras del doctor, el fin de semana. “Netanyahu” estuvo ayer en Orica, El Porvenir y Talanga, acompañado de Chocoyo, Leonor, Renán y del alcalde Roosevelt Avilez.



DANLÍ. Lluvia de preconvenciones en la estrella solitaria. El “niño Gualaco” comenzó el sábado en la “jeiba”, y continuará esta semana hasta llegar a fin de mes con la gran convención “Celín Discua Elvir”, en Danlí.



UNIDAD. Reinaldo dijo en la “jeiba” que la orden del día es la unidad, y que “juntos podemos” salvar a Honduras, en un solo proyecto de “unidad y esperanza”... Fueeeeee...Ajá ¿y el movimiento sin cabeza?...



CAMA. La bulla en la zona oriental es que Walter Chávez, exfuribundo ricardista y ahora coordinador del movimiento sin cabeza en El Paraíso, le anda queriendo hacer la cama al “viudo alegre” como líder supremo... Será...



SÁBADO. Los trillizos aquellos anuncian movilización para el próximo sábado en SPS y juran y perjuran que le tronará... Será...



NAUMANN. Reaparece Azconita en un convivio de exbecarios de la Fundación Naumann, junto a “voz de muerto” y Osman Aguilar. Un brindis por la caída del Muro de Berlín.



CERO. Ajá, y la “maxi”, to be or not to be...Se le acerca la hora cero. Se queda... no se queda... me quiere... no me quiere... me quiere... no me quiere... me quiere... no me quiere...



CRUCES. El matrimonio se acaba en enero y le tienen que avisar dos meses antes al uruguayo si continúan matrimoniados o no. Ajá, ¿y la evaluación? Por cierto que unos cara dura piden que siga, pero solo del diente al labio, y bajo-bajo le hacen las cruces.