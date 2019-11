MILLÓN. Friendo y comiendo, antenoche se aprobó la Ley y ya ayer JOH inició la socialización de la Ley de Alivio de Deuda, la cual, según dijo, beneficiará a más de un millón de trabajadores.



OCHO. Felices, como lombrices, los maestros por la eliminación de las deducciones del ocho por ciento a su aguinaldo y décimo cuarto mes. Otro propuesta de JOH. Le ha ido bien al hombre esta semana en el hemiciclo.



TEMIS. En el hemiciclo le dieron viento a la moción del Lobito para investigar a los mencionados en el “Honduras canta”, en NY. En los dominios de la diosa Temis le dieron viento al recurso contra el mentado fondo departamental. Uno a uno.



TANTO. Fuerte ese documento de la rectora sobre la militarización de la sociedad y el “fracaso del Estado democrático”. ¿Qué estará pasando? Tanto que costó, se queja JC, regresar los militares a sus cuarteles, para que ahora vengan a retroceder. Antes, dice, hasta los ministros de Defensa eran civilones... Será...



REDES. Y dele que dele en esas redes –aprovechando el culebrón de los militares campesinos- con que una psicóloga en Finanzas, un ingeniero forestal en Educación, una pedagoga en Salud, un ingeniero en el Gabinete Económico, en fin... No hallan qué inventar.



TIGRA. En los dominios de “Netanyahu” acaban de nombrar una comisión investigadora para que vaya a La Tigra y vea cómo puercas está eso de los Bosques de Santa María. Quién dio el permiso, cuántos arbolitos se volaron ya, cuántas comunidades serán arrasadas, en fin...



CABILDOS. Por cierto que hoy, a partir de las 6:00 de la mañana, se reactivan las protestas de los comuneros de La Tigra. Se quejan de que el alcalde capitalino los engañó con los cabildos abiertos.



PAPI. En los dominios del “papi” le echan el muerto al MP por no haber cumplido con los tales cabildos, porque dicen que allá tienen “toda la documentación”. ¡Ahhh! y también al Congreso, por la comisión que acaba de nombrar... Será...



MIELES. ¡Qué bonito! dice Montoya, después que Marco Ramiro disfrutó varios años las mieles del poder junto a Ham y el pronosticador, ahora, como si nada, quiere salir en caballito blanco pasándose a Libre... Cómo no, chon, le manda a decir.



ELEAZAR. Otro sapo al agua. En las filas rojo-blanco-rojo se lanza Eleazar Ramos, así es que, por aspirantes a la guayaba, que nadie se aflija ni se afloje.



DOUGLAS. Mientras los de aquí despotrican y critican todo lo que huele a catracho, Michael Douglas regresa feliz, como una lombriz, a Roatán, y lo publicita a lo grande en sus redes.



PLÁSTICO. A propósito de Roatán, mañana entra en vigencia el fin de la tiranía del plástico en la isla. A ver qué tal el experimento. Si no sale cachinflín, se podría replicar en todo el país.