DEUDA. Ya días no se miraba tan contento a JOH, como ayer, luego que en el hemiciclo, con una amplia mayoría de votos de todos los partidos, le dieron viento a la llevada y traída Ley de Alivio de Deuda. No se puede quejar de “Netanyahu”.



LISTA. El Indómito ya sacó la calculadora y estima que por lo menos circularán unos 65 mil millones de yucas más, lo que dinamizará la economía. Lo bueno es que esta Ley también le limpiará la cara a la “people” que está en la lista negra de la Central de Riesgo.



GUERRA. En La Tigra vuelven a sonar los tambores de guerra por considerar que han sido engañados por la AMDC. Los ilustres están convocando a nuevas protestas para mañana, a partir de las 6:00 de la mañana, en El Hatillo, El Chimbo y en el desvío a Cofradía, en la carretera a Olancho.



TIGRA. A ver si el “papi” recapacita sobre ese desmadre de La Tigra. No hay agua en la capital, el invierno salió cachinflín este año y, para terminar de rematar la cosa, se quieren volar las pocas fuentes de agua que quedan... Pobre, pueblo, pobre...



TOMATES. Ojalá que también recapaciten sobre ese proyecto de poner a las Fuerzas Armadas a sembrar camotes, tomates, repollos, frijoles, en fin... Una cosa es una cosa y otra es otra cosa.



CAFETÍN. Por cierto que la izquierda de cafetín, enemiga de todo lo que huela a verde olivo cuando está en la llanura –porque cuanto está el poder es gran chafista-, está aprovechando para llevar agua a su molino.



JUCOS. Diputados y cronistas parlamentarios andan jucos por las medidas de seguridad en el hemiciclo. Se queja la muchachada que hasta para ir a hacer del uno o del dos tienen que cumplir todo un protocolo y los guaruras les registran hasta aquel que dijimos.



BRINCO. Hasta Oswaldo se ha puesto al brinco por las hurgadas que les da la seguridad a los “papis” y “mamis” de la Patria y le ha pedido a Mauricio Oliva que, por el amor de Dios, ponga fin a esos abusos... Será...



ASUSTAN. Sepa Judas por qué, pero el hombre de El Chimbo jura y perjura que en el Comité Central hasta asustan de tanta soledad. ¿Estáis oyendo, Niño Gualaco?...



UNIDAD. Le manda a decir JLM a “voz de muerto”, que si su bandera es la unidad, que entonces lo invite junto a OM a sus visitas a los distritos liberales de Tegucigalpa. A ver si se oye, padre...



RAMIRO. ¡Eureka! Reaparece Marco Ramiro, ahora como furibundo militante de Libre. El propio Mel, en carne y hueso, lo juramentó ayer y la bulla es que será el candidato zelayista a la alcaldía de Catacamas.



ONCAE. Que alguien me explique, piden los microempresarios, qué puercas es eso de la “simplificación” administrativa, si ahora más bien han aumentado los trámites burocráticos. Y, el que no crea, que vaya al ONCAE.