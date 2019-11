NAVIDAD. El “Niño Gualaco” le manda a decir a “Netanyahu” y a las bancadas que, como regalo de Navidad al pueblo hondureño, se pongan de acuerdo y le den viento a la nueva Ley Electoral. Eso urge, dice Reinaldo, porque no se puede ir a nuevas elecciones con las mismas reglas del juego.



AGRÍCOLAS. En esas redes le han dado duro a la bomba que lanzó EL HERALDO en su edición de ayer sobre los cuatro mil millones para labores agrícolas que recibirán las Fuerzas Armadas. Memes a diestra y siniestra. Algunos analistas creen que es broma... Será...



JUANCA. La bulla en los pasillos del Cohep es que las gremiales más fuertes ya le pidieron a Juanca que se reelija, como un reconocimiento al trabajo que ha realizado en favor del sector privado, sin populismos ni politiquería vernácula.



RETO. La cosa es friendo y comiendo, porque en círculos empresariales ya se ha confirmado que el Juanca ya ha aceptado el reto, así es que, el cementero estará otros dos añitos al frente del Cohep.



LENGUA. El bigotudo olanchano reconoce paladinamente que en la “misa” con aquellos que dijimos, se estuvieron haciendo musarañas y hasta sacándose la lengua, y en lo único que lograron aterrizar de panza fue en el acuerdo para el presunto “paro nacional”.



ACUERDO. A ver si el dúo dinámico de la CCIC se suma al gran “paro nacional”...¡Ahhh! y el olanchano también manda a decir que tampoco se pudieron poner de acuerdo en asuntos electorales. En otras palabras, cada quien por su lado.



PAPEL. El turquito no se queda callado y le manda a decir al busero superado que en El Salvador, aunque no están sentados en mares de petróleo, un rollo de papel higiénico para limpiarse aquel que dijimos, “no nos cuesta el salario de un mes”...¡Vaya, jodido!...



CARAJO. En esas redes le han dado duro a las felicitaciones del señor de la televisión a Bukele por haber mandado al carajo a la izquierda venezolana. Y tanto que los zelayistas de aquí admiran –o admiraban- al turquito salvadoreño.



VOZ. Para que vean que “voz de muerto” va en serio, el fin de semana tuvo intensa actividad política en varias colonias de la capital. En el distrito tres de la San Miguel fue recibido por los dirigentes de base liberales.



JLM. El otro que no para es JLM, solo que las giras las realiza por el interior del país. Solo de “Oscarito” Melara no se ha vuelto a saber de reuniones o de giras de trabajo. ¿Tiró la toalla? Ajá ¿y RV?



QUINTÍN. Preocupado el valiente Quintín por el cierre de una fábrica de clavos –pero clavos de verdad, no de los que hacen aquellos que dijimos- pero no se achicopala y manda a decir que en Cholu ya se acabaron los desmadres y otras fábricas vendrán. Lo importante es generar empleo en la sultana del sur.