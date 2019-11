DENGUE. Roxana Araujo le echa el muerto a la Secretaría de Salud por los miles y miles de casos de dengue y por tantos palmos, y lamenta que cuando Cosenza disparó las alarmas por la epidemia que se avecinaba, no le pararon bola.



DEDOS. Pues, hombre, Hilario, otro añito más para los tepesianos. La bulla es que aquellos que dijimos estaban cruzando los dedos para que no aprobaran ni un día más, para echarle el muerto a JOH.



BISAGRAS. Ajá ¿y las “bisagras”? Qué pensarán hacer con ellas en la nueva Ley Electoral y en la del CNE. Un país tan pobre como Honduras gastando y dilapidando sus raquíticos recursos en mantener partidos de maletín, como si la “people” va a comer con eso.



DIENTE. Tanto que algunos diputados y diputadas hablan, del diente al labio, de corrupción, de dilapidar fondos públicos, de privilegios y, cuando aprobaron el “aumentito” aquel, fueron los primeros en meter la mano.



CHON. Son los mismos que corrieron a “rechazar” el “aumentito” de más de 50 mil ranas, luego lo aceptaron a “regañadientes”, y dijeron que lo repartirían -como Robin Hood- entre los pobres. Cómo no, chon...



PELUCHES. Los siniestros del FMI arribaron ayer al búnker de “Netanyahu”, quien los recibió en sus aposentos junto a sus peluches, chocoyo, el Tommy, el patepluma y el yerno. También estuvo, en carne y hueso, “Willito” y compañía... Congratulations...



MAMO. Desde los recintos de la diosa Temis le mandan a decir a Mauricio Oliva que, en opinión de los “dioses del Olimpo”, el delito de injuria debe mantenerse en el área penal, es decir, que debe pagarse con el mamo, así es que, los colegas ya están sabidos. Y no era que ya habían “consensuado” eso con el CPH.



JABÓN. Razones hay de sobra para darle jabón a ese contrato de la EEH. Los contrataron para reducir las pérdidas y, en más de tres años apenas las han bajado en dos y medio por ciento... ¡Habrase visto!...



PLATOS. El asunto, Sancho amigo, son las “demanditas”. Segurito que el contrato dejó la ventana abierta para que los colombianos refundan en los tribunales a la pobre ENEE. Ajá ¿y quién pagará los platos rotos? ¿Cuqui? ¿Roma? ¿La CREE? Cómo no, chon...



VILLA. El “papi” y compañía mandan a decir que los esperan en la Villa Navideña de la comuna, solo que este año estará allá por Mega Larach, en el anillo periférico. Se bailó la “people” que no tiene su perolito. Allí, donde estaba, la barriada llegada en taxi colectivo y hasta en bus.



SAPRISSA. Pobres olimpias. Siguen sin ver una y, para terminar de rematar, el Saprissa les dio para los chicles. Jugó enchute con ellos. En cambio, las “águilas azules” masacraron a los aliancistas y van a la final. A ver cuándo los directivos de los leones entienden que los tiempos han cambiado.