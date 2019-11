CABEZA. Bueno, y el mentado movimiento sin cabeza, ¿qué fin tuvo? No se ha vuelto a hablar de él. Dijeron que iban a recorrer todos los confines de la Patria con el presunto candidato, pero, neles pasteles.



REFRÁN. La bulla es que al buen hombre que quiere lanzar el movimiento sin cabeza le dedicaron el refrán aquel de que “es mejor andar solo, que mal acompañado”... ¡Ahhh! Y que cuidadito, porque “dime con quién andas y te diré quién eres”.



RESPETO. La familia manda a pedir que respeten su memoria y que dejen de inventar. En esas redes –que son pelis para especular- volaron a decir que el comisionado presidencial se había suicidado. QEPD.



CARÍAS. Este jueves también ha fallecido don Gonzalo Carías, expresidente del BCH en los gobiernos de RSC y de JSA, extitular de la comisión nacional de “quiebrabancos” y seguros, y hombre muy respetado. Sus amigos más cercanos, como Montoya, le decían cariñosamente “sapo triste”. QDDG.



POBRE. Ajá, y si cancelan ese contrato con los colombianos, quién irá a pagar el billete de la multimillonaria demanda, los “genios” de la ENEE que lo firmaron o el pobre, pueblo, pobre...



ENEE. Por cierto que pasan las horas, los días, las semanas, los meses y los años y ese desmadre de la ENEE cada día está “pior”. Llega un gerente, se va, viene otro, también se va, luego otro, y más de lo mismo... Pobre, pueblo, pobre...



CORAZA. La bailarina y otras hierbas llegaron hasta los recintos de la diosa Temis a pedir que declaren nula la “coraza” parlamentaria, pero el Tommy y compañía juran que el chaleco antibalas solo es para los asuntos de su función legislativa... Será...



CANASTO. El Indómito se la dio para “jampedro” a apoyar a 120 emprendedores con un financiamiento de 4.5 millones de yucas. Qué bueno. Ojalá que en las alcaldías no les hagan la vida de a cuadritos a los pobres con el canasto de trámites.



TUSA. Pues, hombre, Hilario, se fue el mes de octubre y las lluvias en la capital solo fueron llamarada de tusa. El próximo año, Dios que nos socorra con el agua, porque La Concepción no se llenó ni a la mitad. Ajá ¿y las nuevas represas?



FISCALÍA. A oídos de BF y otras hierbas, complaciendo peticiones de la capital federal, en chapinlandia acaban de crear la fiscalía del migrante para caerle a los presuntos coyotes. No tardan aquí en imitar el ejemplo.



NELES. Pero BF ha dejado bien claro que neles pasteles, que él acompañó algunas caravanas, pero en su carácter de periodista, y que never and never ha ennavajado a nadie para que pinte llantas para la USA.



CABEZAS. A ver cuándo presentan el informe sobre el horrendo crimen de Magdaleno. Algunos insisten en que en el INP deben rodar cabezas. A ver, dijo el cieguito.