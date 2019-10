LUZ. El próximo lunes, manda a decir Mauricio Oliva, se reinician las sesiones en el hemiciclo, así es que, ya están sabidos. El lunes le entran de lleno a la Ley de Alivio de Deuda, para que los trabajadores tengan circulante en el bolsillo, y le darán luz verde a la ampliación de las vacaciones al mentado Código.



NADIE. Por cierto que “Netanyahu” se ha reunido en los últimos días con enviados especialísimos del imperio y de la UE, y unos y otros andan felices, como lombrices, porque ya les pasaron el guacho de que Libre, el PN y parte del PL ya se pusieron en modo elecciones y que la nueva Ley Electoral viene y nadie la detiene.



TITANIC. Sepa Judas qué puercas querrá decir, pero el “resignado” de El Hatillo ha mandado una retreta de tuits, los cuales ha titulado “saltando del Titanic”. El hondureño, jura, “tiene hambre, no tiene para los tres tiempos de comida y critica la ‘lenta economía’ y los leñazos a la luz”.



BCH. “El FMI está en Honduras. Qué alegría más grande. Estudiarán nuestras cifras y dirán que vamos bien. ¿Bien para quién? Qué pena me dará. Ellos se sientan en oficinas del BCH (con Willito), pero no se dan cuenta de lo que pasa en la casa del hondureño común y corriente”, dice el “resignado”. Será posible...



WOLA. Manda a decir WOLA, desde la capital federal, que la reactivación del tal Fondo Departamental no se las hace buena y que los diputados, hoy más que nunca, están obligados a apoyar la lucha contra los uñudos... Será...



DIENTES. A propósito de WOLA, todos los caminos indican que la “maxi” se quedará un tiempito más por estas latitudes. Lo que no se sabe es si bichina o con dientes.



PISTO. El señor de la televisión ahora está recaudando pisto con sus amigos para sacar a la “dictadura”. “Necesitamos tu apoyo en las calles, pero necesitamos también tu apoyo económico”, dice el hombre.



USA. El llamado es especial, dice SN, a los hondureños que viven en USA y en otros países. Como si los pobres compatriotas no tuvieran ya suficientes problemas, no digamos en la era Trump. Ni que les sobrara el pisto.



CABEZA. El anuncio de SN ha sido recibido con extrañeza por algunos, porque él mismo ha dicho que no ocupa pisto para hacer política ni para crear nuevos partidos, pero ahora dice que lo necesita para volarle la cabeza a JOH.



CHAPITO. No halla AMLO cómo reivindicarse con la afición después de la metedura de “patricias” con la captura del Chapito. Desde el planchón se la ha pasado horas y horas explicándole a la “people” que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté...



VIDEO. Lo último que sacó a bailar AMLO ayer es el video de la captura del Chapito, en el que el muchacho pide que “paren todo el desmadre, porque aquí están mis hijas”.