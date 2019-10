JAIMITO. ¡Eureka! Apareció Jaimito, gracias a Dios, vivito y coleando. Comentó que lo asaltaron y lo hirieron. El Grillo estuvo muy activo en sus redes denunciando su desaparición. ¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!



CHIMBO. Que se lo quieren echar al pico, denuncia el hombre de El Chimbo. Pero de Palacio corrieron a contestarle que solo tiene que pedirlo y corriendo le aumentan su seguridad.



CUENTA. El rector jura por Ayax que los encapuchados no son estudiantes. Ajá, ¿y cómo se habrá dado cuenta? Ajá, y si no son estudiantes, ¿por qué puercas, entonces, no los capturan y meten al mamo?



CHE. ¡Hasta la victoria siempre! Manda a decir Mario “El Che” Canahuati. Todos los caminos indican que el muñeco se vuelve a lanzar, pero ahora disfrazado de “outsider”.



CHILE. Parece que el desmadre en Chile le ha dado vuelta a la tortilla y ahora los derechistas aparecen como izquierdistas. Cualquiera que oye al muñeco y no lo conoce, creería que quien está hablando es el bigotudo olanchano.



BUKELE. En un mensaje a través de redes, tipo Bukele, el “muñeco” dice que “nuestra estructura social se está desmoronando a la vista y paciencia de todos”. Habla de pobres, de desigualdad e iniquidad y que los empresarios ya no deben pensar en ganancias, sino, en el ser humano... Ummmm...



CALCETÍN. El muñeco llama a darle vuelta de calcetín al “modelo” y construir una “sociedad igualitaria”, con “oportunidades para todos”. ¡Y hasta la victoria siempre! Vencer o morir; patria libre o muerte; venceremos; orientales, la Patria o la tumba, jodido...



KIRCHNER. El del Cohep, el “Juanca Kirchner”, también anda en la misma onda y le manda a decir al “muñeco” que “solo el accionar combativo de las masas nos conducirá a la victoria”. A la porra esos vagos del FMI y que ¡viva el Alba, hijos del maíz! Y todo gracias a Chile.



SAPOS. Por estar embelesados con ese culebrón de Magdaleno y del cartel de los sapos catracho, nadie le ha parado bola al paquete de medidas de compensación –tipo Piñera- que JOH mandó ayer al CN.



ISV. Se elimina el ISV a las tarifas eléctricas residenciales, a las licencias ambientales, se ampliarán las amnistías ambientales, en fin... A ver cuándo le dan jabón a toda esa tramitología para un pinche permiso de operación en las alcaldías. Le toca a la Amhon, pero Leonel puede presionar.



SEFIN. Será cierto, como la “Mujer Araña” anda regando la bomba en Cybex, que en Sefin hay un informe de que a septiembre apenas se había ejecutado el 30 por ciento del presupuesto del gobierno.



SUR. El patepluma y el Tommy, en carne y hueso, han confirmado que, como premio a su buen comportamiento, le ampliarán las vacaciones al mentado Código, solo que no lo mandarán a Las Vegas ni a París de noche, sino, a la Ruta del Sol y la Hora del Sur.