CUATRO. Presentados cuatro de los seis reos que se echaron al pico a Magdaleno y unos chuscos mandan a preguntar por los otros dos. También preguntan por el custodio que abrió la pesada puerta.



BILLETE. En esas redes han agarrado de changoneta lo del nuevo billete de a 200 y algunos han puesto de “prócer” hasta al pronosticador. No hallan qué inventar.



GRACIAS. Complaciendo peticiones, la bulla en el hemiciclo es que “Netanyahu” ampliará las vacaciones del llevado y traído Código, solo que no lo mandará ni a las pirámides de Egipto ni a Hawái ni al Monte Everest, sino, a las cuevas de Talgua y a las aguas termales de Gracias.



MEJOR. Tres conocidos periodistas irían por la guayaba del PL, más JLM, “voz de muerto” y Melara, allí nomás van seis. Qué bueno. Entre más haya, mejor. Solo de Ángel Darío no se ha vuelto a saber nada y se ignora si continúa en modo candidato o si ya no... ¡Ahhh! ¿Y Suyapita?



HORNO. Por cierto que acaba de salir una encuesta privada del horno, calientita, calientita, y hay uno de los tres periodistas que lleva una amplia delantera. A ver, dijo el cieguito. Y a ver qué dicen los alcaldes, que son el verdadero poder en el gonfalón rojo-blanco-rojo.



MODO. Mientras otros siguen soñando con la banda y ya ni se acuerdan de su nuevo partido, la oposición legislativa ya se puso en modo elecciones y enfila baterías para entrarle de lleno a la nueva Ley Electoral, como debe ser.

Qué bueno.



LUCHA. Se supone que esa debería ser la principal lucha de la oposición y el camino ya se inició con la integración de Libre en los órganos electorales. Ahora, a trabajar por unas elecciones confiables se ha dicho.



REGALITO. El Indómito estuvo ayer de manteles largos, pero lo celebró trabajando, aunque algunos funcionarios fueron columbrados merodeando su Despacho, con regalito en mano. También hubo pastelito.



ORDEN. Otra vez los encapuchados. Los platos rotos los pagan los humildes empleados de las comidas rápidas. Como ni la chepa ni la rectoría de la UNAH ni nadie los pone en orden.



TPS. Los salvadoreños, al suave, acaban de conseguir otro año más de TPS. Bukele anda que le cabe un elefante y anunció la decisión de Washington con bombos y fanfarrias. Los beneficiarios son más de 190 mil cuscatlecos. Los hondureños bajo el TPS no son tantos, pero, ojalá y María Dolores se ponga viva.



RECETAS. Esos del FMI están viendo la tempestad y no se arrodillan. Allá aquellos países que solo le sigan dando “copy-paste” a sus recetas.



CHICAGO. Para que vean ustedes, Donald Trump se queja de que Chicago es una “vergüenza” para USA como nación, por tanta delincuencia, y jura que “Afganistán es un país seguro en comparación” con esa ciudad... ¡Vaya, jodido!...