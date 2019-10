MAGDALENO. Caramba, compa, como dice aquel, Magdaleno opacó hasta la operación de Donald Trump contra el líder del Estado Islámico. El magnate está aprovechando para llevar agua a su molino y madrugó a decir que el terrorista murió como “perro cobarde”.



FANTOCHE. En los territorios gauchos todos los caminos indicaban ayer que se aprestaban a elegir a un presidente fantoche. La Cristina vuelve al poder a hacer de las suyas y la izquierda troglodita anda que no cabe. Pobres argentinos.



REDES. Especulaciones, conjeturas e historietas a más no poder en esas redes ante el sádico crimen de Magdaleno. ¿Quién le entregó las armas a los pandilleros? ¿Quién abre la puerta de la celda de “máxima seguridad” donde estaban? ¿Por qué, si el INP ya había recibido denuncias de que se lo querían echar al pico, no lo sacó de allí?



ORDEN. Luis Suazo manda a decir que el propio JOH, en carne y hueso, ha ordenado al MP y a la ATIC una “profunda investigación” del horrendo crimen de Magdaleno.



RAZONES. Luis Suazo también jura que hay razones más que suficientes para sospechar que el asesinato fue ordenado por los narcotestigos en el “Honduras canta”, allá en NY, en venganza porque Magdaleno había mandado a decir con su abogado que estaba dispuesto a revelar la falsedad de las narcolibretas.



SAÑA. Ese crimen de Magdaleno no se vio ni en el Cartel de los Sapos y el Señor de los Cielos. Asesinado con saña frente a las cámaras y el propio director del mentado Pozo, Magdaleno se había hecho pasar por muerto, era un campeón del disfraz y de las cirugías, y tenía varias identidades.



VÍDEO. Ajá, y ese espeluznante video donde se ve cómo matan a Magdaleno ¿quién lo sacó de El Pozo? ¿Quién y por qué lo hizo circular?



SOLO. El abogado Omar Dubón asegura que a Magdaleno le mandaron a decir que solo lo trasladarían a un batallón si desmentía las narcolibretas. Y Carlos Chajtur jura que el crimen fue planificado.



PECHO. Hugo Maldonado dice que la intervención de El Pozo y de La Tolva por parte de la PMOP y de Fusina debe ser extendida al mentado Instituto Nacional Penitenciario, donde, por cierto, el único que saca la cara y pone el pecho es McNeil.



PLAN. Julieta asegura que hay todo un plan para darle volantín al FG antes de Navidad. También jura que la evaluación es para darle jabón a la “maxi” y mandarla a echar pulgas a otro lado, con todo y la Ufecic... Será...



MOCHARON. Se quejan los docentes de que en junio les mocharon el decimocuarto, y el terror de los periquitos se comprometió a devolvérselos este mes, pero neles pasteles. Será...



UNAH. Hoy, se supone, si su majestad los encapuchados así lo disponen, se inician las clases en la UNAH. A ver, dijo el cieguito.