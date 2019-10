REPRESAS. Pues, hombre, Hilario, ya casi se fue octubre y neles pasteles de lluvias en la capital. Las tormentas solo fueron llamarada de tusa. Unos meteorólogos tienen semanas de estar anunciando, “intensas lluvias con actividad eléctrica en todo el país”, y nada. ¿Y las represas?



CA-5. Dónde están, preguntan los que pagan peaje en la CA-5, el auxilio de carreteras, las grúas, el personal paramédico, los talleres móviles de mecánica, los bomberos, en fin...En el contrato con Coalianza, la concesionaria se comprometió a prestar esos servicios.



OSCAR. Mandan a decir que en su gira por la capital federal no andaban pidiendo que le den golpe a JOH. ¡Ahhh! pues, será que fueron a pedir que lo condecoren. O que lo incluyan en la lista de nominados a los Oscar.



HUGO. Muy visitado Mauricio Oliva en su búnker del hemiciclo. Primero recibió a Hugo, pero no el “loco”, sino, Rodríguez, subsecretario de Estado del imperio para asuntos del Hemisferio Occidental, y luego le cayó Katja Afheldt, alta funcionaria de la UE. Qué tal.



GABY. Bueno, y la Gaby, dónde puercas se habrá metido. No se ha vuelto a saber de ella, solo que su sister, Marcia, fue electa subprocuradora. Por cierto que la Gaby, que está solterita y sin compromisos, estuvo ayer de manteles largos.



CULPA. En esos chambres juran que la coalición con el olanchano le echó a perder la gira por USA a SN y compañía y que, a la hora de la hora, les cancelaron las “misas” que tenían y solo los recibieron tercerones y cuarterones... Lo “pior” es que la tal coalición salió cachinflín por culpa del mensaje aquel.



EVO. Saludes y felicitaciones le manda Danielito al “hermano Evo”, por su “inobjetable” reelección, en las “elecciones más limpias y transparentes” en la historia de Bolivia.



FORO. El uruguayo de la OEA ha puesto al descubierto, una vez más, el “patrón” de desestabilización de Latinoamérica por parte de Venezuela y Cuba, como parte de las estrategias del mentado Foro de Sao Paulo.



BRISAS. En el comunicado, la OEA señala que las “brisas del régimen bolivariano, impulsadas por el madurismo y el régimen cubano, traen violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales”.



BUESO. El centenario don Jorge Bueso Arias ha confirmado que el tribunal de cuentos ya investiga el fideicomiso del café y el manejo nada menos que de 2,400 millones, de lo cual, nunca han rendido cuentas... Pobre, pueblo, pobre...