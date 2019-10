CÓDIGO. Mauricio Oliva manda a decir que está abierto a mandar de vacaciones al llevado y traído Código a Punta Cana, luego a Cartagena de Indias y después a Roatán, con gastos pagados y todos los mikis, y que regrese, bien fresquecito y descansado, en el 2021.



BLINDAJE. No hay tales de blindaje ni de inmunidad parlamentaria, mandan a decir desde el hemiciclo, y piden que los registren. Lo que hay, juran, es una campaña en contra de los ilustres. Será...



ALEROS. “Me la pela” manda a decir que, brinque quien brinque y se pique quien se pique, Los Cachiros eran sus grandes aleros, allá en Colón. Punto.



ISV. Para que vean que la Vida Mejor no se duerme en sus laureles ante la desaceleración, JOH anunció ayer medidas de compensación, para la “people”. Se elimina el ISV a la tarifa eléctrica y a los alquileres de menos de 10 mil yucas... ¡Vaya, hombre!...



MIENTEN. “Esos que van de Washington a Honduras no le mientan al pueblo, hablen con la verdad y de frente. En el fraude de 2017 también hicieron lo mismo. Regresaron de allá diciendo que, en conclusión, JOH tenía las horas contadas”, le manda a decir José Manuel Zelaya Castro, “Melito”, a SN y compañía.



CHILE. Una babosada de ver no aprenden esos encapuchados. Ya porque en Chile le zamparon fuego hasta al metro, aquí quieren hacer lo mismo. Allá todo ha sido espontáneo, como aquí, cuando las antorchas. No es nada político.



MAJE. El “Maje del Video” sigue dando de qué hablar. Ahora resulta que su “wife” está hasta los queques con unos capos del narcotráfico y el FBI le acaba de elevar la fianza a 3.3 millones de verdecitos si quiere defenderse en libertad. Tal vez su amigo de aquí le echa una manito.



PIE. Juanca y compañía mandan a decir que el Cohep está ciento por ciento en contra de un golpe de Estado y que quienes andan en esa onda están orinando fuera del huacal. La doctora María Cristina Handal, siempre gremialista, allí estuvo a su lado, al pie del cañón.



EVO. Qué creen, Juancito Barahona jura que en su vida había visto unas elecciones tan limpias, transparentes, diáfanas, claras, honestas, cristalinas, en fin, como las de Bolivia. Lo mejor de todo, dice, es que Evito ganó con los votos rurales. ¡Y que viva Evo, hijos del maíz!



NUDO. Hasta los militares están pidiendo segunda vuelta en Bolivia. Y la UE también se ha sumado a la OEA con el mismo pedido. Pero, para que vean que en LA todo es politiquería, la izquierda troglodita está hecha un nudo en que han sido las elecciones “más limpias” de la historia.



PATAS. Por órdenes de Donald Trump, la Casa Blanca acaba de cancelar su suscripción con el New York Times y el Washington Post. El mundo patas arriba. Quién se hubiera imaginado eso antes de la era trumpista en USA.