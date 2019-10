HURACÁN. El pobre Piñera ya no halla qué más ofrecerle a los encapuchados chilenos, pero, no se oye, padre. Les ofrece esto, les ofrece lo otro, y neles pasteles, papa... Con razón el “caballo” venezolano advirtió que se alisten, porque viene un “huracán”. Bolsonaro asegura que sus Fuerzas Armadas están listas.



MONTOYA. La delegación aquella anda feliz por la capital federal, aunque Montoya dice que la vez pasada que acompañó al señor de la televisión solo los recibieron “tercerones”, “cuarterones” y conserjes.



LLUVIA. A “Maribel Ya” casi le da el patatús en la capital federal cuando el señor de la televisión la presentó como una conspicua y respetada dirigente del “Partido Nacional”. Una vez más, como cuando narra partidos, SN le echó la culpa a la lluvia por su planchón.



FRUTOS. A ver si esta vez la gira da frutos y logran ennavajar a los gringos, para que le den golpe a JOH, y le pongan la bandita a SN. Sepa Judas cómo, porque la Constitución es bien clara sobre quién sigue. Hasta en el 2009 se respetó el proceso.



DERECHO. Qué bueno que Suyapita por fin se definió y la bulla en el nasrallismo es que podría ir como “resignada” en la fórmula presidencial de SN. Tiene derecho. A lo que no tenía ningún derecho era a usar la calamidad de los hospitales públicos como plataforma política, usando el sombrero del CMH.



LOBITO. Irá a pasar en el hemiciclo –si tocar tablita- esa iniciativa del Lobito para que investiguen a todos los mencionados en NY. Por lo menos, la propuesta de juicio político de los refundidores pasó lisa.



ODISEO. Le ha tronado esta semana con Parentela y Odiseo X. En la chalana han caído cabecillas de maras, lavadores de activos, policías violadores de derechos humanos, chepos militares narcos y hasta una ex Miss Honduras. Para que vean que el MP no duerme. Pero, como aquí nunca se queda bien.



LUTO. En las filas refundidoras están de luto por la muerte del dirigente José María Ramírez, conocido militante de izquierda, y miembro fundador de Libre.



JABÓN. Hoy es 24 de octubre, aniversario de la intentona golpista del suazocordovismo, cuando pretendieron darle jabón al Congreso y convertirlo en Constituyente. Nunca se ha sabido de quién era la mano peluda que tejía la madeja... Ummmm... El gran héroe fue Callejas.



TOTY. El Toty manda a decir que los dejen trabajar y pide ya no más corrupción, no más derroche, no al Código aquel, no a la Ley de Secretos, no más presupuesto, no más energía cara, no más narcotráfico, en fin... Será...



ELEGANTE. “Ilustrativo” mensaje el de “Oscarito” Nájera cuando le preguntaron por los personajes mencionados en el culebrón de NY. Hubiera sido más elegante, como Polache, mandar a decir que le “pela el eje”.