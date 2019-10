GOLPE. El olanchano ha dejado claro que ni ayer ni hoy ni nunca apoyaría un golpe de Estado. El líder supremo de los refundidores también manda a decir que ahora está contra la violencia y que, cualquier cambio, debe ser sin desmadres.



JUICIO. El hombre de El Chimbo también se ha pronunciado totalmente en contra de un golpe de Estado. Ajá, y si tanta es la gana de aquellos que dijimos de sacar a JOH, ¿para qué puercas, entonces, se creó el juicio político?



CACAO. Pero SN y su séquito no se convencen y allá andan otra vez por la Capital Federal, armándole más claveles a JOH, para que los gringos le den volantín. En la comitiva también andan LZ, Maribel Ya y “Suyapita”, próxima precandidata liberal. Mel lamenta que vayan a “pedir cacao” al imperio.



BANDA. Ganas de perder el tiempo. En vez de ponerse a echar maceta desde ya para montarle maceta a los cachurecos. Se van a cumplir los cuatro años y allí van a seguir soñando con la banda.



TEMA. JLM, en calidad de miembro del CCEPL y precandidato presidencial, jura que ese asunto del mentado “golpe” jamás de los jamases ha sido tema de agenda en el PL y que la petición de LZ al jefe del EMC es a título personal. JLM le recuerda a LZ que el PL nunca ha sido golpista.



LISTOS. Golpe de Estado y constituyente son palabras prohibidas que dividen a la familia hondureña, dice Reinaldo. El “Niño Gualaco”, en su calidad de number one del CCPN, advierte que si para eso armaron la coalición aquella, los azules están más que listos para defender la Constitución y la democracia.



RIXI. Tempranito, tempranito, la Rixi mandó a decir desde Bolivia que las elecciones de Evo fueron transparentes y exitosas, así es que, sepa Judas de dónde habrá sacado la oposición de allá lo del tal fraude.



FUEGO. Esos opositores de Evo, según la Rixi, no hallan qué inventar. Solo porque el sistema se cayó como 20 horas y, cuando volvió, ya Evito había mandado al carajo la segunda vuelta. Le zamparon fuego a la sede del TSE de allá y renunció el vicepresidente.



CONTADA. No se descarta que Evo mande a llamar a la Matias, la guapa eurodiputada, para que vaya a observar la contada. Como el Nasralla de allá está pidiendo conteo de “acta por acta”... y voto por voto. La otra bulla es que por allá columbraron a la Fulton y a ACA.



CALLEJAS. Los expertos de las fake news en las redes se han echado al pico a dos expresidentes catrachos en las últimas horas. Pero la bulla es que Callejas sí está mal y que lo tuvieron que hospitalizar de emergencia.



MOSCAS. No sería mejor que los verde olivo no hablen tanto –como los políticos- y que, cuando lo hagan, lo hagan a través de comunicados. Un jefe militar actúa, no habla. Además, en boca cerrada, no entran moscas.