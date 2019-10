ÚNICO. Retreta de tuits de Mauricio Oliva, para dejar palmariamente establecido que las elecciones son el único mecanismo válido para sustituir a quienes ostentan legalmente el poder, y nadie debe atentar contra este principio.



SERIOS. Asaltar el poder, dice “Netanyahu”, solo traería fatalidades al país en perjuicio del desarrollo económico, social y político. En otras palabras, les manda a decir que sean serios.



ARETE. ¡Eureka! Reapareció el del arete, pero sin Suyapita, ahora como líder de la “convergencia contra el continuismo” y llamando a la “people” a movilizaciones el próximo jueves... Será...



AMLO. Allá, en México, también están pidiendo la renuncia de AMLO y, adivinen por qué. La oposición jura que su país es un “narcoestado” y que la semana pasada quedó más que demostrado, cuando el “Chapito” humilló y puso de rodillas a todo el país, y lo tuvieron que soltar... Será...



QUINTÍN. El valiente Quintín lanzó ayer la casa por la ventana con la celebración de sus “ticinco”. El alcalde de Choluteca se echó 60 abriles y pide más respeto ahora que es de la tercera edad. Como siempre, lo celebró regalándole una chola bien amueblada a una familia pobre, la cual ajustó con el aporte de sus seguidores.



CHICLES. Le ha llovido duro y parejo en Libre al señor de la televisión por el reculón que dio el domingo. La primera en darle para los chicles fue Beatriz, seguida de Shirley. Nunca se compuso, le mandan a decir.



ÓRDENES. Pero SN jura que algunos medios y redes lo han estado atacando por “órdenes” de JOH. El presentador asegura que todos los periodistas están comprados y solo mencionó a unos tres que no lo están.



PENA. A ver qué dice SN de su exalero, el “Pelón 70”, que ha reaparecido. Lamenta Rafael Virgilio que Nasralla hable mal de sus amigos, los de la coalición, y cree que nunca cambiará, porque su mamá le ha dicho que “lora vieja no aprende a hablar”... ¡Ah! y que a SN le da pena andar con Mel... ¡Vaya, jodido!



PUCHA. Quién entiende a SN. No había ni terminado de decir que JOH ordenó que lo atacaran cuando ya estaba diciendo que reiteraba todo lo de Libre y que no cree en su ideología. “La gente me llama y me dicen, pucha, usted ya se volvió a aliar con ‘Mel’”, lamentó.



LEÑA. Para los que creían que las amenazas del “caballo” venezolano eran puros sombrerazos, los carabineros de Chile capturaron ayer a casi una docena de “enviados especiales” de Nicolás Maduro, que andaban echándole leña al fuego. Cualquier parecido con lo que pasó aquí en 2009, es pura coincidencia.



RURAL. La cosa está que arde en Bolivia. El domingo en la noche se hablaba de segunda vuelta, pero la bulla es que ayer se “cayó” el sistema, y Evo manda a decir que ganará con el voto rural.