BOMBAS. ¿Adivinen quiénes se quedaron vestidos y alborotados con la carrera de bombas y las varillas de cohetes para celebrar? Ni durmieron a amanecer ayer, rezándole a “san cudo” y a “san son” para que a Tony lo refundan en el mamo.



APUESTAS. Pero la “people” del jurado pidió más tiempo y se supone que hoy sí se saldrá del maíz picado. To be or not to be. La caza de apuestas está que arde.



JUSTICIA. Ajá, y si se llevaran a un hermano, a un primo, a un hijo de uno de aquellos que dijimos, ¿aparecerían todos esos analistas alabando la justicia gringa y echándole maceta a la de aquí y al MP?... Ummmm...



TEMA. Para disipar rumores de que no sé qué, que aquí que allá, el Indómito compareció ayer para referirse a Tony y apareció tranquilo y sereno, pero a la vez con tono firme y enérgico, para rechazar que Honduras sea un narcoestado y exigirle al gobierno de USA que una cosa es lo de su brother y otra el país.



CLARO. Recordó que desde un inicio fue claro sobre sus familiares y amigos, cuando pidió que nadie llegara a pedirle favores al margen de la Ley, y que cada quien es responsable por sus actos. Reiteró, además, el informe del Comando Sur de que el paso de la droga por Honduras se ha reducido de 80 al tres por ciento.



INMUNIDAD. Le llueve sobre mojado a los diputados por el regreso de la llevada y traída inmunidad que, para muchos, no es otra cosa que impunidad disfrazada. A la prerrogativa le habían dado jabón en los dorados tiempos del hombre de El Chimbo.



SOLO. Pero, el de los chocoyos y otras hierbas juran de rodillas que la coraza solo será para la labor legislativa, en cuanto a la firma de decretos o dictámenes, discusión y aprobación de leyes, votaciones, comisiones de estilo, mociones, en fin... A ver, dijo el cieguito.



CORAZA. Montoya apuesta que eso solo será al principio y que después se van a poner la coraza como un capote, en todo el cuerpo, para que nadie los pueda tocar ni con el pétalo de un clavel... Será posible...



STICKER. Para que vean que JLM va en serio con su candidatura, el hombre acaba de sacar del horno sus primeros stickers con la leyenda “José Luis... Vamos Juntos”... A ver cuándo saca los suyos “voz de muerto”. ¿Y RV?



BOLIVIA. Primer viaje de la Rixi como presidenta del CNE y pintó llantas para Bolivia, a observar las elecciones de pasado mañana, en las cuales Evito podría ser reelecto por enésima vez. Por cierto que Evito le entiende al trámite y ahora se ha hecho alero hasta de Bolsonaro.



SAPOS. Caramba, compa, como dice aquel, esa balacera que se armó ayer en Culiacán no se había visto ni en El Cartel de los Sapos ni El Señor de los Cielos. Las balas iban de aquí “pa... llá y de allá pa... ca”, como decía El Piporro. Y todo por el “Chapito”.