SIMPSON. Octavo día del juicio. Ni el mediático caso de O. J. Simpson ha levantado tanta expectación aquí como Tony. En aquella época el tema era racial. Hoy, el tema es JOH. Todo los “fuera JOH”, rogando a su “santo” que manden a Tony al patíbulo. Y los azulejos socando para que lo manden de regreso.



JURADO. La bulla en Time Square es que hoy saldrán las conclusiones del Honduras canta y mañana ya podría estar listo el veredicto del jurado, así es que, todos en sus marcas... acción... O sea que la cosa es friendo y comiendo.



DEA. No hallan qué inventar. Unos chuscos andan con la onda de que todo ese tamal de Tony lo armaron unos ilustres de la DEA que operaban en Honduras, molestos por algunas leyes que les ahumaron el ayote.



CÓDIGO. ¡Eureka! Reapareció Suyapita y los plataformeros, pero ya no piden la derogación de los PCM ni la cabeza de Alba Consuelo ni asumir el mando en Salud ni el Estatuto no sé qué, si no que le den jabón al tal Código.



CNA. Las Gabrielas y los Odir, el dúo dinámico del CNA, han llamado a megamovilizaciones a partir de hoy para no permitir que el “Código de la impunidad” entre en vigencia. Además, juran que hay algunos artículos pandos que ni la “fe de ratas” salva... Será...



VACA. El patepluma y padre putativo del Código reafirma que las penas, lejos de bajar, más bien suben, y que lo que hay es una campaña malévola en su contra. A ver si en el hemiciclo aguantan la embestida ahora que les han echado la vaca.



HECHOS. Otro comunicado del MP para dejar claro “la verdad en los hechos” y que no solo le han echado el guante a los cabecillas del narcotráfico, sino también a sus familiares, socios y testaferros, a quienes les han incautado sus bienes y mandado al mamo.



JAULA. La otra cosa que ha dejado bien clarito el MP es que todo el participante del Honduras canta que regrese solo vendrá a entregarse. En otras palabras, que ni sueñen que seguirán en lo mismo. Por eso ya tienen lista “la jaula”. 23 horas en un módulo de máxima seguridad y solo una hora a calentar sol.



VERDES. El Indómito manda a decir que ya se cansó -y hasta se hizo piedra- esperando los tales fondos verdes para reforestar los bosques y ayer ha anunciado que plantarán siete millones de árboles con el poco pisto que tiene el país. En otras palabras, la comunidad internacional solo fue casaca con el billete.



¡HELP! Pobres independentistas catalanes. Son leñateadas y media las que les da la chepa de allá y, de chascada, les echa gas del bueno. Ojalá que los “derechos humanos” de aquí corran en su auxilio. ¡Help!



AMLO. “El perrero de Donald Trump” le han clavado en México al pobre AMLO, solo porque la consigna del hombre es “no pasarán”, y ya no deja pasar a ningún inmigrante.